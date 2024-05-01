Akçakoca'da Otel Yangını: 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Akçakoca'da Otel Yangını: 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Akçakoca\'da Otel Yangını: 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bulunan bir otelin mutfak ve depo bölümünde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Otelde bulunan müşteri ve personel ise tahliye edildi. Vali Aslan, yangının elektrik kontağından çıktığını belirtti ve hastanede tedavi gören personeli ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

01.05.2024 14:23
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde otelin mutfak ve depo bölümde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye Mahallesi Çuhallı mevkisinde bulunan 6 katlı otelin mutfak ve depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yoğun duman oluşan oteldeki müşteri ve personel ekiplerce tahliye edildi. Yangın ise itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen 3 otel personeli, Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can, Belediye Başkanı Fikret Albayrak ile bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Otel işletmecesine geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Aslan, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Aslan, yaptığı açıklamada, yangının, itfaiye ekiplerinin ön tespitine göre elektrik kontağından çıktığını söyledi.

Olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekiplerinin hızlı bir şekilde gelerek müdahalede bulunduğunu aktaran Aslan, "Otelde yangının çıkış saatinde 44 odadan 14'ünün dolu olduğunu öğrendik. Odalarda bulunan 24 müşterimizin tamamı sağlıklı bir şekilde tahliye edildi. Yangına müdahale etmeye çalışan ve dumandan etkilenen 3 personelimiz ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırılmıştır. Bu 3 personelimiz gözetim altındadır. Hastaneden aldığımız bilgi sağlık durumlarının iyi olduğu yönündedir. Bununla geçmiş olsun diyoruz. Rabbim beterinden korusun." ifadelerini kullandı.

Vali Aslan, daha sonra hastanede bulunan 3 personeli ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Akçakoca'da Otel Yangını: 3 Kişi Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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