Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kamyonla çarpışan tarım aracının sürücüsü hayatını kaybetti.
Akçakoca- Karasu Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda seyreden T.I. idaresindeki 81 ADL 200 plakalı kamyon, Cumayanı mevkisinde, Feridun Yapıcı (65) yönetimindeki "patpat" tabir edilen tarım aracıyla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen araçtan savrulan Yapıcı yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Yapıcı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Akçakoca'da Tarım Aracı Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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