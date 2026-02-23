Akdağmadeni'nde Koruyucu Sağlık Projesi

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, çocuklardan yaşlılara kadar tüm yaş gruplarını kapsayan 4 branşta koruyucu sağlık projesi hayata geçirildi.

Akdağmadeni Belediyesi, Akdağmadeni Kaymakamlığı ve Yozgat Bozok Üniversitesi Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu öncülüğünde başlatılan proje kapsamında ortaokul öğrencilerine yönelik skolyoz, ilkokul 1. ve 2. sınıf öğrencilerine ise göz taramaları yapılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, skolyoz taramalarıyla omurga bozukluklarının erken dönemde tespit edilerek gerekli tedavi süreçlerine yönlendirme yapılması, göz taramalarıyla da görme bozukluklarının erken safhada belirlenmesi amaçlanıyor.

Proje çerçevesinde ayrıca 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik Yaşlı Destek Sistemi (YADES) kurulması planlanıyor. Sistemle yaşlı bireylerin sağlık takibinin düzenli hale getirilmesi ve sosyal hayata katılımlarının artırılması hedefleniyor.

Kamu kurumları ve okullarda temel ilk yardım ile Heimlich manevrası eğitimleri verilerek, olası acil durumlarda doğru ve hızlı müdahale kapasitesinin artırılması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdağmadeni Belediye Başkanı Dr. Nezih Yalçın, projeye ilişkin açıklamasında belediyeciliği yalnızca altyapı ve üstyapı hizmetleriyle sınırlı görmediklerini söyledi.

Çocukların erken yaşta sağlık taramalarından geçirilmesini önemsediklerini belirten Yalçın "Çocukların erken yaşta sağlık taramalarından geçirilmesi ve olası risklerin zamanında tespit edilerek gerekli yönlendirmelerin yapılmasını önemsiyoruz. Skolyoz ve göz taramalarıyla öğrencilerimizin hem fiziksel gelişimlerini hem de eğitim hayatlarını olumsuz etkileyebilecek sorunları erken aşamada belirlemeyi amaçlıyoruz." dedi.

Yalçın, 65 yaş üstü vatandaşların sağlık takibini düzenli hale getirerek sosyal hayata daha aktif katılımlarını sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Akdağmadeni Kaymakamı Cafer Kaymakçı da projenin kamu kurumları arasındaki güçlü iş birliğinin önemli bir göstergesi olduğunu vurguladı.