AKDENİZ'de Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; Akdeniz'de 4.9 büyüklüğünde deprem oldu. Muğla'nın Datça ilçesine 189 kilometre mesafede saat 11.25'te meydana gelen deprem, yerin 8.39 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Haber: Mehmet Evren ERSOY/DATÇA (Muğla),