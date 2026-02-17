Mersin'in Akdeniz ilçesinde camilerde ramazan ayı dolayısıyla temizlik yapıldı.
Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki 114 camide temizlik çalışması yürüttü.
Ekipler, bahçe ve çevre düzenlemesi de yaptıkları ibadethaneleri ramazan ayına hazır hale getirdi.
Son Dakika › Güncel › Akdeniz'de Camiler Ramazan İçin Temizlendi - Son Dakika
