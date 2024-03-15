ROMA, 15 Mart (Xinhua) -- Akdeniz açıklarındaki bir göçmen teknesinde en az 60 kişinin hayatını kaybettiğinden endişe edilirken, 25 göçmen kurtarıldı.
Avrupa menşeli göçmen kurtarma örgütü SOS Akdeniz, göçmen teknesinin örgüte ait Ocean Viking gemisi tarafından kurtarılmadan 7 gün önce Libya'nın Zaviya kentinden yola çıktığını belirtti. Açıklamada, göçmen teknesinin motorunun yola çıktıktan üç gün sonra arızalandığı ve teknenin içme suyu yahut yiyecek olmaksızın günlerce sürüklendiği ifade edildi.
Hayatta kalanların verdiği bilgilere göre, öldüğü düşünülen kişiler arasında çok sayıda kadın ve en az bir çocuk da bulunuyordu. Hayatta kalan 25 kişi ise ağır durumdaydı. Bu kişilerden ikisi, kurtarıldıklarında bilinçsiz halde olup helikopterle İtalya'nın Sicilya adasındaki bir hastaneye nakledildi.
Örgüt yakın zamanda başka önemli kurtarma operasyonları da gerçekleştirdiğini açıkladı. Aralarında 6 kadın ve 2 çocuğun da bulunduğu 113 göçmen Çarşamba günü iki katlı ahşap bir tekneden kurtarıldı. Perşembe günü ise lastik bir bottaki 88 göçmen kurtarıldı. Bu iki operasyonda herhangi bir can kaybı bildirilmedi.
SOS Akdeniz, gerçekleştirdiği son kurtarma operasyonlarına dayanarak, yıllardır göçmen gemilerinin ana kalkış noktası olan Tunus'tan ziyade Libya'dan mülteci taşıyan teknelerin sayısında bir artış gözlendiğini kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Akdeniz'de Göçmen Teknesi Faciası: En Az 60 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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