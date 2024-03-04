Akdeniz Üniversitesi'nde Antalya'nın fethinin 817. yıl dönümü sempozyumu düzenlendi - Son Dakika
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Akdeniz Üniversitesi'nde Antalya'nın fethinin 817. yıl dönümü sempozyumu düzenlendi

Akdeniz Üniversitesi\'nde Antalya\'nın fethinin 817. yıl dönümü sempozyumu düzenlendi

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Antalya'nın fethinin 817. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen sempozyumda, Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan konuşma yaptı. Vali Şahin, ilim ve kültürle kalıcı olunacağını vurgularken, Rektör Özkan ise Antalya'nın fethinin sadece bir kahramanlık destanı olmadığını, bilime ve teknolojiye yapılan yatırımların da bir sonucu olduğunu belirtti.

04.03.2024 16:18  Güncelleme: 16:34
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Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Antalya'nın fethinin 817. yıl dönümü dolayısıyla sempozyum gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, "Cumhuriyet'in 100. Yılı Anısına Fetihten Cumhuriyet'e Antalya'da Türk Tarihi ve Medeniyeti" başlığıyla düzenlenen sempozyumun açılış konuşmasını Antalya Valisi Hulusi Şahin yaptı.

Bu cennet vatanda ilim ve kültürle kalıcı olunacağını belirten Vali Şahin, "817. fetih gününü hep birlikte kutluyoruz ve bunu bir sempozyumla başlamaktan bir ilim meclisinde üniversitemizde başlatmak gerçekten çok değerli. Yahya Kemal'in de dediği gibi biz bu topraklara vatan arayışı içinde geldik, doğrudur at sırtında yalınkılıç geldik ama ilimle kültürle ihya ettik. ve bu ilimle kültürle medeniyet inşasıyla bu coğrafyada 800 yılın üzerinde kaldık 100 sene sonra gelenler 'Burada bir medeniyet vardı,

kimdi bilemez' diyor. Biz ancak ve ancak bunu başarabilirsek kalıcı olabiliriz. Bunun için çalışıyoruz, bunun için mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çarşamba günü de Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin yıl dönümünün kutlanacağını hatırlatan Şahin, "Atatürk, milletimizin çok önemli bir değeridir ve bize herbir birey olarak hak ettiğiniz şanı, şerefi, haysiyeti kurduğu cumhuriyetle vermiştir. Bizi biz yapan değerleri, Antalya'yı bize yurt eden büyük insanları unutmayalım." diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ise Antalya'nın fethine sadece bir kahramanlık destanı olarak bakmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böyle günler, bizi biz yapan değerleri hatırlamamız için bir vesile olmalıdır. Tarihimizden çıkartacağımız çok sayıda ders var. Antalya'nın fethine sadece bir kahramanlık destanı olarak bakarsak, Anadolu'yu bize vatan kılan atalarımıza haksızlık etmiş oluruz. Antalya'nın fethi, sadece askeri bir zafer değil, bilime ve teknolojiye yapılan yatırımların da bir sonucudur. Selçuklu dönemi, özellikle tıp, matematik, astronomi ve coğrafya gibi alanlarda bilimsel gelişmenin yüksek olduğu bir dönemdi."

Bugün de bu zorlu coğrafyada ayakta durmanın geçmişten alınan mirası sürdürebilmekle mümkün olduğunu vurgulayan Özkan, "Bu anlamda atılan çok önemli adımlar var. En sıcak örneği, geçtiğimiz haftalarda gökyüzüyle buluşan Milli Muharip Uçağımız Kaan'dır. Üniversitemiz Teknokenti'nde yazılımlarını yaptığımız Kaan, bizler için büyük bir gurur vesilesidir. Bu eser, Anadolu'nun Türk toprağı olarak kalacağının bir nişanesidir. Yine İHA ve SİHA'larımızın bir savaşın kaderini nasıl değiştirdiğini, can Azerbaycan'ın Karabağ'da elde ettiği büyük zaferde gördük. Bize düşen, atalarımızın bu mirasını sürdürmektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde süren yerli ve milli savunma sanayisi hamlesine destek vermek, atalarımıza olan borcumuzdur." diye konuştu.

Konuşmalarının ardından Prof. Dr. Feridun Emecen tarafından "Antalya Kent Tarihinde Temel Dönüşümler" konulu konferans verildi. Konferans bitiminde Rektör Özkan günün anısına Emecen'e plaket takdim etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Akdeniz Üniversitesi'nde Antalya'nın fethinin 817. yıl dönümü sempozyumu düzenlendi - Son Dakika

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