Akdoğan, iddia edilen 22 milyar dolarlık vurgunu 200 TL'lik banknotlarla anlattı - Son Dakika
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Akdoğan, iddia edilen 22 milyar dolarlık vurgunu 200 TL'lik banknotlarla anlattı

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Akdoğan, iddia edilen 22 milyar dolarlık vurgunu 200 TL\'lik banknotlarla anlattı
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YENİ Partili Akdoğan, borsadaki fon krizine ilişkin videoda iddia edilen 22 milyar dolarlık vurgunu anlattı. Akdoğan, her gün 10 milyon lira harcanırsa bu paranın 300 yılda biteceğini, 200 TL'lik banknotlarla Ay'a gidip gelmenin, üstüne Kars'a gitmenin mümkün olduğunu söyledi.

(ANKARA) - YENİ Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, "Borsadaki vurgunun 22 milyar dolar olduğunu söylüyorlar. 22 milyar dolar ne demek biliyor musunuz? Her gün 10 milyon lira para harcarsanız bu 22 milyar doların bitmesi için 300 yıl lazım. 22 milyar doları 200 liradan uç uca dizerseniz Ay'a gider gelirsiniz, bir de üstüne buradan Kars'a gidersiniz. Bu para bu kadar büyük bir para. Bu vurgun bu kadar büyük bir vurgun" dedi.

YENİ Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, sosyal medya hesabından borsadaki fon krizine ilişkin bir video paylaşım yaptı. 200 TL'lik banknotları uç uca birleştiren Akdoğan, şunları söyledi:

"Ben de dehşete düştüm. Borsadaki vurgunun 22 milyar dolar olduğunu söylüyorlar da ne bu? Bakın, 22 milyar dolar ne demek biliyor musunuz? Her gün 10 milyon lira para harcarsanız bu 22 milyar doların bitmesi için 300 yıl lazım. 300 yıl boyunca her gün 10 milyon para harcarsanız bu para anca bitiyor. Mümkün mü? Değil. Ne demek bu para biliyor musunuz? Bu parayı böyle elimde gördüğünüz gibi uç uca dizerseniz dünyanın etrafını tam 20 kez dolaşırsınız. Ne demek bu para biliyor musunuz? Bu 22 milyar doları 200 liradan uç uca dizerseniz eğer Ay'a gider gelirsiniz, bir de üstüne buradan Kars'a gidersiniz. Bu para bu kadar büyük bir para. Bu vurgun bu kadar büyük bir vurgun."

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Akdoğan, iddia edilen 22 milyar dolarlık vurgunu 200 TL'lik banknotlarla anlattı - Son Dakika
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