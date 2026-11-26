Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ve milli güreşçi Rıza Kayaalp, bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak için oynanan özel futbol maçında sahaya çıktı.

Parlamentolar Arası Dostluk Derneği ile Türkiye Güreş Federasyonu karmaları arasındaki dostluk karşılaşması, ???????Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü yerleşkesindeki sahada yapıldı.

Taha Akgül, maçtan önce yaptığı açıklamada, sosyal sorumluluk projelerinde yer alan bir federasyon olduklarını hatırlatarak "Sporla yaşayan insan, kötü alışkanlıklardan uzak duruyor. Biz de bugün bunun anlamına binaen sağ olsun Adem (Tatlı) vekilimizle beraber bir maç organize ettik. İnşallah bugün ilkini yapacağız, daha sonra devamını getireceğiz. Rıza Kayaalp de burada, bütün şampiyonlarımız burada. Vekillerimiz, meclisteki komisyon başkanlarımızla beraber güzel bir dostluk maçı yapacağız. Tüm gençlerimizi spora davet ediyoruz. Sadece güreş değil, sporun hangi dalı olursa olsun gençlerimizin spor yapması çok elzem." ifadelerini kullandı.

Parlamentolar Arası Dostluk Derneği Başkanı Adem Tatlı ise "Uluslararası arenada parlamenterlerle bazı organizasyonlarda bir araya geliyoruz. Türkiye içinde de zaman zaman farkındalık oluşturacak organizasyonlar yapıyoruz. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Dolayısıyla çocuklarımıza ve gelecek nesillere örnek olmak durumundayız. Sporla bunların üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Bugün de bizleri gururlandıran ve yüzümüzü devamlı ak eden arkadaşlarımızla, güreşçilerimizle beraberiz." diye konuştu.

Akgül'ün yanı sıra 13 Avrupa ve 5 dünya şampiyonluğu bulunan milli güreşçi Rıza Kayaalp'in de oynadığı maç, Güreş Federasyonu karmasının 6-3 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Karşılaşmayı, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu da izledi.