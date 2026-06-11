Akhisar'a Yeni Uçuş Okulu Müjdesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Akhisar'a Yeni Uçuş Okulu Müjdesi

11.06.2026 21:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahadır Yenişehirlioğlu, Akhisar'da yeni uçuş okulunun projelerinde önemli ilerleme kaydedildiğini duyurdu.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı yeni uçuş okulunun Akhisar'da konuşlandırılmasına yönelik projede önemli mesafe kat edildiğini bildirdi.

Yenişehirlioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, projeye ilişkin çalışmaların planlandığı şekilde ilerlediğini belirterek, eylül ayı itibarıyla sahadaki çalışmaların başlamasının öngörüldüğünü ifade etti.

Planlama ve geliştirme süreçlerinin hızla sürdüğünü aktaran Yenişehirlioğlu, uçuş okulunun Akhisar'a kazandırılmasının ilçenin geleceği açısından stratejik bir adım olduğunu belirtti.

Eğitim, istihdam ve şehir ekonomisi başta olmak üzere birçok alanda olumlu katkılar beklediklerini ifade eden Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı yeni uçuş okulunun Akhisar'da konuşlandırılmasına yönelik çalışmalar planlandığı şekilde ilerliyor. Bu yatırım yalnızca savunma altyapımıza katkı sunmakla kalmayacak, aynı zamanda Akhisar'ın ekonomik ve sosyal gelişimine de önemli destek sağlayacaktır. Proje, Akhisar'a yeni fırsatlar kazandıracak ve ilçenin gelişimine uzun vadeli katkılar sunacaktır."

Yenişehirlioğlu, sürece katkı sunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e teşekkür etti.

Kaynak: AA

Bahadır Yenişehirlioğlu, Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Savunma, Akhisar, Güncel, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akhisar'a Yeni Uçuş Okulu Müjdesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Zekeriya Tunçbilek Zekeriya Tunçbilek:
    helal olsun Akhisar'a böyle bir imkan verilmesi çok güzel bir gelişme doğrusu şehrimiz için büyük bir adım bu yatırım 0 0 Yanıtla
  • Özlem Aygun Özlem Aygun:
    akhisar'a uçuş okulu geliyo vay be bu da hoş haber ama şu işin ne zaman bitecek bi bilsek yani ya eylül gelince başlıyo mu yoksa yine ertelenip kalıyo mu işte o merak konusu 0 0 Yanıtla
  • Nursel Reno Nursel Reno:
    uçuş okulu falan da ne işe yarıyo sormak lazım şehirde işsizlik var da bunu çözsek daha iyi olmaz mı 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İletişim Başkanlığı’ndan “kaçak mülteci“ iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan "kaçak mülteci" iddiasına yalanlama
Akın Adlığ cinayetinde aileyi yıkan karar: 20 yıllık yaramızı kanattılar Akın Adlığ cinayetinde aileyi yıkan karar: 20 yıllık yaramızı kanattılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aziz Yıldırım’a tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu
Diyarbakır’da banka saldırısında 2 tutuklama Diyarbakır'da banka saldırısında 2 tutuklama
Nijerya’da okulda toplu kaçırma girişimi: 3 ölü Nijerya'da okulda toplu kaçırma girişimi: 3 ölü
Yargıtay ve Danıştaya seçilen yeni üyelere ilişkin kararlar Resmi Gazete’de Yargıtay ve Danıştaya seçilen yeni üyelere ilişkin kararlar Resmi Gazete'de

21:51
Okan Buruk’tan TFF’ye olay tepki: Akıl dışı, vizyonsuzluk
Okan Buruk'tan TFF'ye olay tepki: Akıl dışı, vizyonsuzluk
21:30
CHP’den ayrılacaklar mı Özgür Özel’den net yanıt geldi
CHP'den ayrılacaklar mı? Özgür Özel'den net yanıt geldi
21:20
Jose Mourinho resmen Real Madrid’de
Jose Mourinho resmen Real Madrid'de
21:17
CHP Sözcüsü Sarı: Özel ve İmamoğlu’nun ihraçlarını konuşmadık
CHP Sözcüsü Sarı: Özel ve İmamoğlu'nun ihraçlarını konuşmadık
21:09
Dünya Kupası açılışında sahne alan Shakira ortalığı yıkıp geçti
Dünya Kupası açılışında sahne alan Shakira ortalığı yıkıp geçti
20:33
Trump: İran’a bu akşam yapılacak saldırıları iptal ettim
Trump: İran'a bu akşam yapılacak saldırıları iptal ettim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 22:01:51. #.0.4#
SON DAKİKA: Akhisar'a Yeni Uçuş Okulu Müjdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.