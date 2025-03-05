Akhisar Belediye Başkanı Dutlulu: "Bakkal Kartlara Yüklediğimiz Paraları Vatandaşlarımız İhtiyaçlarına Göre Harcıyor"

Güncel

(MANİSA)- Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Bakkal Kart, gurur duyduğumuz bir hizmet. Bakkal Kart hizmetimiz ile hem küçük esnafa destek oluyoruz hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı rencide etmeden yardımcı oluyoruz" dedi.

Akhisar Belediyesi'nin Mart ayı Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Besim Dutlulu başkanlığında yapıldı. Toplantıda, gündem maddeleri ve önergiler görüşülerek karara bağlandı.

Meclis gündemine geçilmeden önce konuşma yapan Başkan Besim Dutlulu, ramazan ayının başlaması dolayısıyla tüm İslam alemine huzur, bereket ve refah dileğinde bulundu..

Başkan Dutlulu, ramazanın birlik ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayarak, Akhisar Belediyesi olarak ilçenin 12 noktasında vatandaşlara her gün ücretsiz iftar yemeği verdiklerini söyledi.

Başkan Dutlulu, ilçeye kazandırdıkları aşevinin, yılın 12 ayı, ihtiyaç sahiplerinin kapılarına kadar sıcak yemek götürdüğünü belirterek, "Kimse yatağına aç girmesin diye çalışıyoruz. Bunu bir Müslümanın görevi olarak görüyoruz. Ramazan ayının ruhuna yakışır şekilde kentimizin 12 noktasında her gün toplam 5 bin kişilik yemek dağıtıyoruz. Bunu biz kendi cebimizden yapmıyoruz. Akhisar halkının vergileri ile gerçekleştiriyoruz. Bir bakıma bu durum Akhisar halkının bir sevabıdır. Biz sadece aracı oluyoruz. Ramazan ayı boyunca iftar dağıtımımız devam edecek. Geleneksel iftar sofralarımızı da havaların biraz daha ısındığı ramazan ayının son haftalarında yapacağız" diye konuştu.

Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla belediye destekleriyle, 8 Mart Cumartesi günü Akhisar Kadın Platformu tarafından yapılacak yürüyüş ve arkasından düzenlenecek söyleyiye tüm vatandaşları davet eden Başkan Dutlulu, "Başta belediye meclisinde ve belediyemizde görev yapan kadınlar olmak üzere, dünyayı emekleriyle güzelleştiren tüm kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutluyorum" dedi.

"Bu örnek bir uygulama"

Bakkal Kart hizmeti dolayısıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan maddi yardımda iyileştirme yapılması hususundaki gündem maddesinde söz alan Başkan Dutlulu, şöyle konuştu:

"Bakkal Kart gerçekten bizim gurur duyduğumuz bir hizmet. İşbirliği yaptığımız bankamız değişti, Vakıf Bank ile çalışacağız. Desteklerinden dolayı banka yetkilerine ve projenin hayata geçmesinde emekleri olan Akhisar Bakkallar Odası Başkanı Zafer Kara'ya teşekkür ediyorum. Çünkü bu örnek bir uygulama. Birçok belediye de bu hizmeti uygulamaya başladı. Biz bundan gurur duyuyoruz. Bakkal Kart hizmetimiz ile hem küçük esnafa destek oluyoruz hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı rencide etmeden yardımcı oluyoruz. Bakkal Kartlara yüklediğimiz paraları vatandaşlarımız ihtiyaçlarına yönelik harcıyor. Bazen bir çikolata alamamıştır çocuğuna onu alıyor, bazen eve makarna, pirinç, yağ, süt ve benzeri gibi gıda ihtiyaçlarını alıyor. Biz belediye olarak ilk günden beri esnafımızın, çiftçimizin ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanındayız."

Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun meclise önerge olarak sunduğu, tuhafiye sektöründe faaliyet gösteren pazar esnafının artan maliyetler ve düşen satışlar sebebiyle, tuhafiyeci esnafının işgaliye ücretlerinin yeniden değerlendirilmesi konusu oy birliği ile gündeme alındı.

Konu ile ilgili söz alan Başkan Dutlulu, şu açıklamalarda bulundu:

"Ben pazar yerlerine gitmeyi seven birisiyim. Pazar esnafımızla da güzel bir diyaloğumuz var. Meyve sebze konusunda pazarlar güzel, bereketli ve hareketli. Ama tuhafiye pazarları şu anda çok büyük sıkıntı yaşıyor. Birçok tuhafiyeci esnafı pazarlarda yer açamıyor bile. Açanlar da gelen kazançtan mutlu değil. Şu anda inanılmaz bir ekonomik kriz var. Bu krizin, bu yüksek enflasyonun sebebi biz değiliz.

"Pazarcı esnafımızın işgaliye ücretlerine hiç zam yapmadık"

Biz, göreve geldiğimiz günden beri pazarcı esnafımızın işgaliye ücretlerine hiç zam yapmadık. Geçtiğimiz yıl plan ve bütçe konusunda bir fiyat güncellemesi yapmak zorunda kalmıştık. Biz bu fiyatı, çevre ilçeler gibi yaptık ama tuhafiyeci esnafı biraz sıkıntı yaşamaya başladı. Bu sorun ve sıkıntıların tüm sorumlusu iktidar ve sayın Cumhurbaşkanı olmasına rağmen 'bizim burada bir önlem almamız gerekiyor' dedik. Bu noktada sizlerden destek istiyorum. Sizler de bir araştırın, inceleyin. Tuhafiyeci esnafımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü gelir durumu düşük vatandaşlarımız hep bu semt pazarlarından alışveriş yapıyor. İnceleyin, ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik krizi de göz önünde tutarak vicdanınızın sesini dinleyin. Ben burada bir indirim yapacağınıza eminim. Ben pazarcı esnafına söz vermedim ama bizden yüzde 50 oranında bir indirim beklentileri var. Destek olur, bir indirim yaparsanız ben çok mutlu olurum. Akhisar Belediyesi olarak hep birlikte tüm pazarcı esnafımızın yanında olalım."

Başkan Dutlulu'nun pazar esnafına yönelik önergesi, incelenmek ve değerlendirilmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu'na oy birliği ile havale edildi.

Meclis Toplantısı'nda, Akhisar Belediyesi'ne ait Hacıishak Mahallesi'nde bulunan 948 metrekarelik hissenin Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne, yeni Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi binası yapılması için 25 yıllığına tahsisi, Efendi Mahallesi'nde bulunan Akhisar Belediyesi'ne ait alana Manisa İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan Aile Sağlık Merkezi Hizmetleri binası yapılması için, 2 yıl içerisinde başlama-bitirme şartı ile 25 yıl süreyle tahsisi de oy birliğiyle kabul edildi.