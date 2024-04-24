Akhisar Belediye Başkanı Muhtarlarla Buluştu

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(MANİSA) - Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından göreve başlayan 109 muhtarla bir araya geldi. Toplantıda, güçlü iletişim ve uyum içerisinde tüm mahallelerdeki ihtiyaçların hızlı bir şekilde giderileceği mesajı verildi.

Akhisar Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıya Akhisar Muhtarlar Derneği Başkanı İhsan Gümüş ile merkez ve kırsal mahalle muhtarı katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Akhisar Muhtarlar Derneği Başkanı İhsan Gümüş, yeni dönemde göreve seçilen tüm muhtarlara görevlerinde başarılar diledi.

İlk döneminde hayata geçirdikleri tüm hizmetleri, muhtar ve bölge halkı ile konuşarak, onların istediği şekilde hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Dutlulu, yeni dönemde de aynı iletişim ve uyum içerisinde çalışacaklarını belirterek, muhtarlık görevine seçilen Akhisarlı muhtarlar ile bir arada olmaktan çok büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Başkan Dutlulu, şunları kaydetti:

"MUHTARLARIMIZLA UYUM İÇERİSİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Kentimize yaptığımız hizmetlerde sürekli iletişim ve işbirliği içinde olduğumuz Akhisarlı muhtarlarımızla bir araya geldik. İlk dönemimizde olduğu gibi bu dönem de mahalle ve köylerimizin ortak ihtiyaçlarını belirleyip, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile uyum içerisinde hizmetlerimizi muhtarlarımızla birlikte hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bugün sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. İnşallah hep birlikte Akhisar'ımıza güzel eser ve hizmetler kazandırmaya devam edeceğiz. Tüm muhtarlarımıza yeni dönemde başarılar diliyorum."