Akhisar Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi Açtı

Akhisar Belediyesi tarafından atıkların geri dönüşümü amacıyla 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi açıldı.
İlçe Belediye Başkanı Besim Dutlulu, merkezin yüz binlerce ağacın korunmasına, kaynak sularının daha temiz olmasına fayda sağlayacağını belirterek hem doğayı koruyacaklarını hem de çöpleri geri dönüştürerek ekonomiye kazandıracaklarını ifade etti.
Atık yağların geri dönüştürülmesiyle elde edilen biyodizel katkı maddesinin kullanılacağını belirten Dutlulu, "Atık toplama araçlarımız biriktirilen atıkları halkımızın kapısına giderek teslim alacak." dedi.
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Alaşehir'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" etkinliği yapıldı. Etkinlikte, öğrenciler şiir okudu, gaziler anılarını paylaştı ve hediye paketi verildi.
Mersin merkezli 3 ilde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı yapan 3 organizatör yakalandı. Operasyonda şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 2 cep telefonu, 2 sim kart ve 38 bin 700 TL ele geçirildi.
Kırıkkale'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler için iftar programı gerçekleştirildi.
Mersin merkezli 3 ilde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı yapan 3 organizatör yakalandı. Operasyonda şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada cep telefonları, sim kartlar ve 38 bin 700 TL ele geçirildi.
İstanbul serbest piyasada doların alış fiyatı 32,3350 lira, satış fiyatı ise 32,3370 lira olarak belirlendi. Avronun alış fiyatı 35,1280 lira, satış fiyatı ise 35,1300 lira olarak açıklandı. Önceki gün doların satış fiyatı 32,3000 lira, avronun satış fiyatı ise 35,1710 lira idi.
Sultanbeyli'de annesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki kız çocuğuna otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, çarpmanın etkisiyle kız çocuğu metrelerce havalandı ve yere çakıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan çocuğun durumu ağır. Sürücü olay yerinden kaçarken, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Mahalle sakinleri, yetkililerin önlem almasını ve benzer kazaların yaşanmaması için trafik düzenlemelerinin yapılmasını istedi.
Sultanbeyli'de annesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki kız çocuğuna otomobil çarptı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken, çarpmanın etkisiyle kız çocuğu metrelerce havalandı ve yere çakıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri minik kız çocuğuna müdahale ederken, sürücü kaçtı. Polis ekipleri sürücüyü gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele veren Hacılar Erciyesspor, sahasında Erzincan Ulalarspor ile 1-1 berabere kalarak haftayı galibiyetle tamamlayamadı. Antrenör Emin Altındağ, üzüntüsünü dile getirirken, takımın pes etmeyeceğini ve liderliği korumak istediklerini belirtti.
Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden kesimlerde sürücülerin yavaş gitmeleri ve trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan yol durumu bültenine göre, birçok otoyol ve yol kesiminde üstyapı onarımı, yenileme çalışmaları, şev kayması, bağlantı yolu yapımı ve diğer çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Sürücülerin bu kesimlerde dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları önemlidir.
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