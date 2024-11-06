Akhisar Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Yakacak Desteği - Son Dakika
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Akhisar Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Yakacak Desteği

Akhisar Belediyesi, budanan ağaç dallarını işleyerek ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz olarak yakacak odun dağıtıyor. Belediye Başkanı Besim Dutlulu, bu hizmetin insan odaklı belediyeciliğin bir parçası olduğunu belirtti.

06.11.2024 18:09
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(MANİSA)- Akhisar Belediyesi, ilçedeki cadde ve sokaklarda bulunan ağaçlardan budanan dalları işleyerek, ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz yakacak desteği olarak dağıtıyor. Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Ranta, betona değil, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yatırım yapıyoruz. Budadığımız ağaç dallarını, soğuk kış günlerinde yakacak odun haline getirerek şehrimizdeki ihtiyaç sahibi halkımızın hanelerine ulaştırıyoruz" dedi.

Akhisar Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere yakacak odun desteğine bu sene de devam ediyor. Park Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçedeki budanan ağaç dallarını Akhisar Belediyesi Fidanlığı'nda işlemden geçirerek araçlara yüklüyor ve ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne müracaat eden ihtiyaç sahibi vatandaşların kışlık yakacak ihtiyacını ücretsiz olarak karşılayan Belediye, bu hizmeti ile vatandaşların soğuk kış aylarındaki en büyük sorunlarından birine çözüm üretmeyi amaçlıyor.

Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Ranta, betona değil, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yatırım yapıyoruz. İnsan odaklı belediyeciliğe devam ediyoruz. Cadde ve sokaklarımızda budadığımız ağaç dallarını, soğuk kış günlerinde yakacak odun haline getirerek şehrimizdeki ihtiyaç sahibi halkımızın hanelerine ulaştırıyoruz. Bu sayede hem israfın önüne geçiyoruz, hem de dar gelirli vatandaşlarımızın ekonomisine destek oluyoruz. Her zaman halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Besim Dutlulu, Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akhisar Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Yakacak Desteği - Son Dakika

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