Akhisar Belediyesi'nden Yeni Doğan Bebeklere Destek Projesi - Son Dakika
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Akhisar Belediyesi'nden Yeni Doğan Bebeklere Destek Projesi

Akhisar Belediyesi\'nden Yeni Doğan Bebeklere Destek Projesi

Akhisar Belediyesi, 'Minik Akhisarlı' projesiyle yeni doğan bebekler için doğum yardım çantaları hazırlayarak ailelere destek olmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Besim Dutlulu, her bebeği önemsediklerini vurguladı.

15.01.2025 18:26  Güncelleme: 19:09
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(MANİSA)- Akhisar Belediyesi, ilçedeki yeni doğan bebeklere yönelik "Minik Akhisarlı" projesiyle ailelere destek olmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Akhisar'ımız çocuklarımızla daha güzel. Tüm evlatlarımıza sağlıklı, mutlu, uzun ömürler diliyorum" dedi.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun öncülüğünde Akhisar'da dünyaya gelen bebekler için başlatılan proje kapsamında yeni bebek sahibi olan ailelerin ilk ihtiyaçlarını karşılayacak ürünlerle hazırlanan doğum yardım çantaları, Akhisar Belediyesi Halkla İlişkiler birimi personeli tarafından teslim ediliyor. Çantalarda; ateş ölçer, bebek bezi, ıslak mendil, bebek şampuanı, tırnak makası, battaniye, zıbın, çorap, mendili gibi bebeklerin günlük bakımında kullanılan temel ürünler yer alıyor.

"Akhisar'ımız çocuklarımızla daha güzel"

Akhisar'da dünyaya gelen her bir bebeği önemsediklerini belirten Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Akhisar'da yeni doğum yapan anneleri 'Minik Akhisarlı' projemiz ile destekliyor ve hayata gözlerini açan Minik Akhisarlıların doğum paketlerini vermeye devam ediyoruz. Bu kapsamda görev süremiz boyunca binlerce bebeğimize 'merhaba' diyerek doğum çantalarımızı hediye ettik. Çünkü biliyoruz ki, Akhisar'ımız çocuklarımızla daha güzel. Tüm evlatlarımıza sağlıklı, mutlu, uzun ömürler diliyorum" dedi.

Aileler, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya desteklerinden dolayı teşekkürler etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Akhisar Belediyesi'nden Yeni Doğan Bebeklere Destek Projesi - Son Dakika

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