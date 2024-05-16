Akhisar'da tartışma sonucu tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Akhisar'da tartışma sonucu tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Akhisar\'da tartışma sonucu tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, aralarında husumet bulunan S.D. ile Fatih Uyar arasında çıkan tartışma sonucunda Uyar tabancayla vuruldu. Yaralanan Uyar hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın şüphelisi S.D. ise polis tarafından gözaltına alındı.

16.05.2024 16:08
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde tartıştığı zanlı tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Hacıishak Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu belirtilen S.D. ile Fatih Uyar (35) tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.D'nin tabancayla ateş ettiği Uyar yaralandı.

Ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Uyar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

S.D. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Fatih Uyar, Akhisar, Manisa, Olaylar, Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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