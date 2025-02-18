Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.
T.O. (48) ve İ.K'nin (56) evlerinde yapılan aramalarda 13,20 gram esrar, 1 sentetik ecza ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Akhisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?