Akif Çağatay Kılıç: "Bölgede İlan Edilen Geçici Ateşkesi Memnuniyetle Karşılıyoruz" - Son Dakika
Akif Çağatay Kılıç: "Bölgede İlan Edilen Geçici Ateşkesi Memnuniyetle Karşılıyoruz"

08.04.2026 13:24
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, "Bölgede ilan edilen geçici ateşkesi memnuniyetle karşılıyor, bunun yalnızca kısa vadeli bir sükunet değil, kalıcı barışa giden sürecin başlangıcı olmasını temenni ediyoruz. Ateşkesin sahada eksiksiz uygulanması ve tüm tarafların mutabakata bağlı kalması büyük önem taşımaktadır" dedi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, "Bölgede ilan edilen geçici ateşkesi memnuniyetle karşılıyor, bunun yalnızca kısa vadeli bir sükunet değil, kalıcı barışa giden sürecin başlangıcı olmasını temenni ediyoruz. Ateşkesin sahada eksiksiz uygulanması ve tüm tarafların mutabakata bağlı kalması büyük önem taşımaktadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, ABD ile İran arasındaki 15 günlük ateşkese ilişkin açıklama yaptı. Kılıç, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bölgede ilan edilen geçici ateşkesi memnuniyetle karşılıyor, bunun yalnızca kısa vadeli bir sükunet değil, kalıcı barışa giden sürecin başlangıcı olmasını temenni ediyoruz. Ateşkesin sahada eksiksiz uygulanması ve tüm tarafların mutabakata bağlı kalması büyük önem taşımaktadır. Ancak bu süreçte, barış çabalarını zedeleyebilecek provokatif adımlardan ve gerilimi yeniden tırmandırabilecek girişimlerden uzak durulması gerektiği açıktır. Sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için ateşkesin ruhuna aykırı tutum ve davranışlara mahal verilmemesi elzemdir."

Bölgemizde uzun süredir devam eden kırılgan güvenlik ortamı, diyalog ve diplomasinin vazgeçilmez olduğunu bir kez daha göstermiştir. Kalıcı barış ancak karşılıklı güvenin tesis edilmesi, uluslararası hukuk temelinde hareket edilmesi ve yapıcı bir yaklaşımın sürdürülmesiyle mümkün olacaktır. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, adil ve dengeli yaklaşımıyla bölgesel ve küresel barışın tesisi için katkı sunmaya kararlılıkla devam edecektir."

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Akif Çağatay Kılıç: 'Bölgede İlan Edilen Geçici Ateşkesi Memnuniyetle Karşılıyoruz' - Son Dakika

14:38
Trump: İran’a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
Trump: İran'a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
14:34
Trump’tan İran’la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi
Trump'tan İran'la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi
13:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geçici ateşkese ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçici ateşkese ilk yorum
12:59
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiye için felaket“ dediği sorun için önemli bir adım daha atıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye için felaket" dediği sorun için önemli bir adım daha atıldı
12:24
Ateşkes ihlal mi edildi Basra Körfezi’nde İran’a ait adalarda patlamalar
Ateşkes ihlal mi edildi? Basra Körfezi'nde İran'a ait adalarda patlamalar
SON DAKİKA: Akif Çağatay Kılıç: "Bölgede İlan Edilen Geçici Ateşkesi Memnuniyetle Karşılıyoruz" - Son Dakika
