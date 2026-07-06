Akillas Millas Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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Akillas Millas Ödülleri Sahiplerini Buldu

Akillas Millas Ödülleri Sahiplerini Buldu
06.07.2026 17:14
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Adalar Vakfı'nın ilk Akillas Millas Araştırma Ödülleri sahiplerini buldu, Fatih Artvinli birinci oldu.

Adalar Vakfı tarafından bu yıl ilki düzenlenen Akillas Millas Araştırma Ödülleri'nin kazananları açıklandı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Büyükada Anadolu Kulübü'nde düzenlenen törende, akademik ve kurgusal olmayan çalışmalar kategorisinde birincilik ödülüne, "Sanatoryum Adaları" adlı çalışmasıyla Fatih Artvinli layık görüldü.

Aynı kategoride Meri Çevik Simyonidis'in "Adanın İnsanları, Kimler Geldi Kimler Geçti: Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada", İpek Böke'nin "Fayton Tartışmaları Çerçevesinde 1980'lerden Günümüze Büyükada'da Değişim ve Dönüşüm", Robert Schild'in "Burgazadası... Canlı Bir Etnografik Müze: Ada'dan İnsan Manzaraları", Filiz Ayaz'ın "Burgazada Metamorphosis Manastır Kilisesi ve Çevresinin Koruma Önerisi" ile Kemal Utku'nun "Mimari Tasarım ve Planlama İçin Etki ve Değerlendirme Model Önerisi: Heybeliada Örneği" başlıklı çalışmalarıyla jüri özel ödülünü aldı.

Adalar'ın kültürel mirasına katkıda bulunan metin dışı çalışmalar kategorisinde ise Nihal Gündüz'ün "Yüzleşme: Denizlerimizdeki Tehdit-Hayalet Ağlar" ile Meir Razzon'un "Burgazada Kompost Bahçesi" projeleri müşterek birincilik ödülüne değer görüldü.

Törene araştırmacılar, jüri üyeleri ve davetliler katılırken, açılış konuşmasını Adalar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erkurt yaptı.

Sağlık sorunları nedeniyle törene katılamayan Akillas Millas ise Atina'dan çevrim içi bağlanarak yaptığı konuşmada, adını taşıyan araştırma ödülünün düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Adalar Vakfı ile jüri üyelerine teşekkür etti.

Tören, ödüllerin takdimi ve jüri değerlendirme gerekçelerinin paylaşılmasının ardından sona erdi.

Adalar Vakfı tarafından her yıl verilecek Akillas Millas Araştırma Ödülleri ile Millas'ın çalışmalarında yol gösterdiği gibi geçmişin çok kültürlü ve katmanlı yapısını ortaya çıkaran Adalar ile ilgili çalışmaların desteklenmesi amaçlanıyor.

Adalar'ın çok kültürlü geçmişini ele alan kitaplar kaleme alan Millas, Prens Adaları'nın mimari, sosyal ve kültürel tarihi üzerine çalışmalarıyla tanınıyor.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Adalar, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akillas Millas Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika

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