Akıllı Liman Teknolojileri Tianjin\'de İncelendi

TİANJİN, 6 Haziran (Xinhua) -- Çin'in Tianjin Limanı'nın Beijiang Bölümü'nde ziyaretçileri, terminal boyunca gökkuşağını andıran rengarenk raylı portal vinçler karşılıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) bakım mühendisi Ozan Yazıcı, dünyanın ilk "akıllı, sıfır karbon" terminalindeki akıllı operasyonları yerinde gözlemledi.

Terminalde otomatik rıhtım vinçleri, gemilerden konteynerleri hassas bir şekilde kaldırırken, vinç operatörleri yükleme ve boşaltma işlemlerini yüzlerce metre uzaklıktaki ofislerinden uzaktan kontrol ediyor. Yapay Zeka Ulaşım Robotları (ART) ise depolama sahası ile rıhtım arasında hareket ederek konteyner elleçleme işlemlerini verimli şekilde gerçekleştiriyor.

Yazıcı, "Buraya ilk ziyaretim. Bu sahnelerin videolarını izledikten sonra zaten etkilenmiştim, ancak bunları bizzat görmek deneyimi daha da olağanüstü hale getiriyor" dedi.

Yazıcı, 31 Mayıs-14 Haziran tarihleri arasında Tianjin'de düzenlenen Kuşak ve Yol Ülkeleri Liman ve Su Yolu İnşaatı Uluslararası Teknik Çalıştayı'na katılıyor. Program, gelişmekte olan ülkelerden gelen hükümet yetkilileri, mühendisler, yöneticiler ve teknik uzmanlara liman yapıları güvenlik izleme, liman ve kıyı mühendisliği ve ilgili alanlarda eğitim sunuyor.

10 ülke ve bölgeden 30'dan fazla katılımcının yer aldığı çalıştay hakkında değerlendirmelerde bulunan Yazıcı, "Bu harika bir program. Birçok farklı derse katıldık ve çok şey öğrendik. Burada yalnızca alanında uzman eğitmenler değil, farklı sektörlerden profesyoneller de bulunuyor. Farklı bakış açılarından bilgi edinme fırsatı bulduk" diye konuştu.

Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Tianjin Su Ulaştırma Mühendisliği Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Jiang Yunpeng, çalıştayın ilk kez 2018 yılında düzenlendiğini ve bu yıl sekizinci kez gerçekleştirildiğini söyledi. Jiang, Kuşak ve Yol ortak ülkelerinden çok sayıda liman ve denizcilik uzmanını bir araya getiren programın bugüne kadar 200'den fazla katılımcıya ulaştığını, bu yıl ise rekor sayıda katılımcıya ev sahipliği yaptığını belirtti. Jiang ayrıca bazı eski katılımcıların ülkelerine döndükten sonra da Çin ile yakın ilişkilerini sürdürdüğünü ifade etti.

Jiang, birçok katılımcının program sayesinde Çin'in liman geliştirme tecrübesini daha iyi anladığını ve edindikleri deneyimleri kendi ülkelerine taşıdığını söyledi.

Katılımcılar çalıştay kapsamında, Çin'in akıllı denizcilik uygulamalarını yerinde incelemek amacıyla Tianjin Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ni (Tianjin VTS) de ziyaret etti.

Merkezin görevli memuru Yin Xianming, merkezin Tianjin Liman Grubu ile işbirliği yaparak parçalı yönetim uygulamalarını ortadan kaldırdığını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu güçlendirdiğini söyledi. Yin, gerçek zamanlı bilgi paylaşımı ve koordineli operasyonlar sayesinde limandaki gemi hareketlerinin verimliliğinin artırıldığını belirtti.

Merkez ayrıca liman sevk görevlileri, kılavuz kaptanlar, römorkör operatörleri ve seyir hizmeti sağlayıcılarıyla işbirliği yaparak gemi seferlerini dinamik şekilde düzenliyor ve dakikası dakikasına varış-kalkış planları oluşturuyor. Bu sayede ana kanaldaki karmaşık karşılaşmalar yüzde 30'dan fazla azalırken, gemi seferlerindeki dalgalanma oranı yüzde 27'den yüzde 13'e geriledi ve öncelikli gemilerin zamanında varış oranı yüzde 100'e ulaştı.

Yin, söz konusu koordinasyon mekanizmasının ilave rıhtım veya ekipman yatırımı gerektirmediğini belirterek, süreç optimizasyonu ve birimler arası işbirliği sayesinde liman için her yıl binlerce saatlik ilave etkin operasyon süresi yaratıldığını ifade etti.

Tianjin Liman A.Ş. İşletme Departmanı Müdür Yardımcısı Zhang Jiang, akıllı planlama sisteminin yaklaşık iki yıldır faaliyette olduğunu söyledi. Zhang'ın verdiği bilgiye göre 6.000 ila 8.000 TEU kapasiteli gemilerin limanda ortalama kalış süresi yüzde 10,3 azaldı ve çoklu rotaların verimliliği dünyanın önde gelen limanları arasında yer aldı.

Yazıcı, "Çin'in denizcilik sektörü yapay zeka uygulamalarında öncü konumda bulunuyor. Bu teknolojiler nakliye sürelerini önemli ölçüde kısaltabilir ve verimliliği artırabilir" dedi.

Türkiye'nin de ulaştırma sektöründe yapay zeka uygulamalarını araştırdığını belirten Yazıcı, iki ülkenin ilgili alanlarda işbirliğini güçlendirebileceğini umduğunu da sözlerine ekledi.

Demiryolu işletmeciliğinde uzun yıllara dayanan deneyime sahip olan Yazıcı, limanlar ile demiryolları arasındaki bağlantılara özel önem verdiğini belirtti.

Yazıcı, "Farklı ulaşım türlerini birbirinden tamamen ayıramayız çünkü hepsi lojistik sisteminin bir parçası. Deniz ve demiryolu taşımacılığının entegrasyonu sayesinde yük ve yolcu hareketlerinin daha sorunsuz hale gelmesini umuyoruz" dedi.

Daha önce birçok kez Qingdao'yu ziyaret ettiğini ifade eden Yazıcı, "Orada deniz taşımacılığı, iç su yolları ve demiryolu ağları arasında güçlü bağlantılar gördüm. Bu uygulamalardan yararlanmak bizim için çok değerli" dedi.

Son yıllarda Türkiye ve diğer ülkeler üzerinden Avrupa pazarlarına ulaşan Çin-Avrupa yük trenlerinin, Çin ile Türkiye arasındaki ekonomik bağları güçlendirdiğine dikkat çeken Yazıcı, Asya ile Avrupa arasında stratejik bir konumda bulunan Türkiye'nin iki kıtayı birbirine bağladığını ve Orta Koridor girişiminin Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile yakından uyumlu olduğunu belirterek, "Biz Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan bir köprüyüz" dedi.

Yazıcı, Çin ve Türkiye'nin ulaşım alanındaki işbirliğini daha da güçlendirmesini ve farklı ulaşım koridorları arasındaki bağlantıları iyileştirmesini umduğunu belirtti.

Yazıcı, "Ulaşım altyapısındaki bağlantılılık, küresel ekonomik bağları yönlendiren önemli bir güç haline geliyor. Farklı ülkeler ve ulaşım türleri arasındaki bağlantılar güçlendikçe, tüm bölge bundan fayda sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.