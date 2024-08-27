Akıllı sulama sistemleri su tasarrufu için öneriliyor - Son Dakika
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Akıllı sulama sistemleri su tasarrufu için öneriliyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Özyavuz, su tasarrufu için kentlerde yeşil alan ve bahçelerin sulanmasında iklim ve hava koşullarını değerlendiren akıllı sistemlerin kullanılmasını önerdi.

27.08.2024 09:46
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Özyavuz, su tasarrufu için kentlerde yeşil alan ve bahçelerin sulanmasında iklim ve hava koşullarını değerlendiren akıllı sistemlerin kullanılmasını önerdi.

Özyavuz, AA muhabirine, kuraklığın en önemli doğal afet olduğunu söyledi.

Ülkelerin su kriziyle mücadele etmeye çalıştığını hatırlatan Özyavuz, doğal kaynakları korumanın teknolojiyle birlikte anlam kazandığını belirtti.

Suyun etkin kullanılması için teknolojiden daha fazla yararlanılması gerektiğini ifade eden Özyavuz, "Doğayı ve doğal kaynakları korumak belli bir zaman sonra teknolojiyle birlikte çok daha anlamlı hale geliyor. Yeşil alan serinlik verir ama bunun kaç derece veya kaç metrede serinlik verdiği bilimin işidir. Bunun teknolojik yöntemlerle hesaplanması gerekir." dedi.

Kentlerde suyun etkin kullanılması için çeşitli faaliyetlerin olduğunu belirten Özyavuz, gerçek etkin verilere ise teknoloji sayesinde ulaşılabileceğini ifade etti.

Özyavuz, mevcut sistemlerin su kaynaklarını gereğinden fazla tükettiğini anlatarak, "Ülkemizde kentsel yeşil alanlar ve bireysel kullanımlar için sulama sistemleri var. Otomatik sulama sistemlerini ayarlarsınız, belirli aralıklarda çalıştırırsınız. Burada iklim faktörleri hiçbir şekilde göz önüne alınmamıştır. 17.00 ile 19.00 saatleri arasında sistem kurulmuştur fakat bu saatlerde yağmur yağdığında sulama sistemi yine çalışır." diye konuştu.

Özyavuz, bazı ülkeler tarafından bu sistemlerin kullanıldığını ve yaygınlaştırılmak istendiğini anlattı.

Akıllı sulama sistemlerinin iklim koşullarını değerlendirdiğini anlatan Özyavuz, şunları kaydetti:

"İklime dayalı akıllı sulama sistemleri var. O an hava şartlarına göre sulama yapıyor. Siz sistemin belirli bir saat aralığında çalışmasını istediniz. Fakat bu akıllı sistem havadaki veya topraktaki nemi yeterli görürse çalışmıyor. Boşa suyu akıtmamış oluyor. Bunu yaparken, rüzgara, neme, yağmura dikkat ettiği için esasında sulama sistemlerinin akıllısı oluyor."

Kentlerde akıllı sistemlerin yaygınlaştırılmasının gerekliliğine dikkati çeken Özyavuz, sistemlerden elde edilecek verilerle su kaynaklarının daha etkin korunabileceğini kaydetti.

Özyavuz, akıllı sistemlerin iklim koşullarını öncelik edindiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Akıllı otomatik sulama sistemleri size verileri çok rahat sağlayabiliyor. Her şehrin hatta bir kentte bile her mahallenin iklimi farklı olabiliyor. Örneğin havada çok rüzgar var. Siz o sistemi çalıştırdığınızda rüzgar, suyu sulanması gereken yerlere değil, başka yerlere yönlendiriyor ama akıllı sistem bu rüzgarda bu sulama sistemini çalıştırmıyor çünkü çalıştırdığında suyun yarısı boşa gidecek ve o yüzden rüzgar bittiğinde çalıştırmaya başlıyor. İklimi göz önünde bulunduran çok daha akıllı, çok daha su tasarrufuna yönelik sistemler bunlar."

Kaynak: AA

Namık Kemal Üniversitesi, Çevre, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akıllı sulama sistemleri su tasarrufu için öneriliyor - Son Dakika

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