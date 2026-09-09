Akın: CHP bizim evimiz, tartışma oldu diye evimizi mi ayıracağız

(ANKARA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Cumhuriyet Halk Partisi bizim evimiz. Tartışma oldu diye evimizi mi ayıracağız? Tam aksine birlik ve beraberlik içinde hep birlikte çalışmalıyız" dedi.

Akın, CHP'nin 103'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, parti içinde birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Akın, şunları söyledi:

"Bugün 103'üncü yılımızı kutluyoruz. Bütün örgütümüzle, Genel Başkanımızla bize emanet olan partimize sahip çıkmak için buradayız, mücadele içerisindeyiz. Bugün çok güzel bir gün geçirdik. On binlerce vatandaşımızla Ata'mızı ziyaret ettik. Cumhuriyet Halk Partisi bizim evimiz. Burada birlik içinde olmak bizim görevimiz. Ben de bir Cumhuriyet Halk Partili olarak bu mücadeleye devam ediyorum. 103'üncü yılımızı kutluyor, kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anıyorum. Atatürk'ün 'iki büyük eserim' dediği biri Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi. Bunun sorumluluğu çok büyük. Burada önemli olan ayrıştırmak değil, birleştirmektir. Ne diyoruz: Cumhuriyet Halk Parti bizim evimiz. Tartışma oldu diye evimizi mi ayıracağız? Tam aksine birlik ve beraberlik içinde hep birlikte çalışmalıyız."