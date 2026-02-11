Akın Gürlek Adalet Bakanı Olarak Yemin Etti - Son Dakika
Akın Gürlek Adalet Bakanı Olarak Yemin Etti

11.02.2026 19:02
Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM'de yemin ederek göreve başladığını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adalet Bakanı olarak TBMM'de yemin ettiğini belirterek, "Yemin töreninde yanımızda olan ve desteklerini bizden esirgemeyen kıymetli milletvekillerimize hassaten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Adalet Bakanı olarak, milli iradenin tecelligahı olan Yüce Meclisimizin huzurunda yeminimizi ettik. Yemin töreninde yanımızda olan ve desteklerini bizden esirgemeyen kıymetli milletvekillerimize hassaten teşekkür ediyorum. Adaletin tecellisi adına milletimize ve devletimize hizmet yolunda kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

