Kahramankazan ilçesinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek olan "Akıncı Ovası Kapalı Devre Sulama Sistemi" hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde yapılan toplantıya, Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, DSİ 5. Bölge Müdür Yardımcısı Murat Bingöl, çiftçiler, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
Kahramankazan Akıncı Ovası Sulama Birliği Başkanı Dilek Uluğ, toplantıda, Dünya Bankası'nın destek programına alınan proje hakkında sunum yaptı.
Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, toplantıda, "Belediye olarak, üreticilerimizin her zaman yanındayız. Akıncı Ovası Kapalı Devre Sulama Sistemi, ilçemiz tarımına büyük katkı sağlayacak ve çiftçilerimizin refahını artıracaktır. Bu projeyi desteklemekten gurur duyuyoruz."ifadesini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Akıncı Ovası Sulama Projesi Tanıtıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?