Akıncılar\'a Lokma Dökme Makinesi

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde belediye tarafından özel günlerde vatandaşlara hizmet vermesi için lokma dökme makinesi alındı.

Belediye Başkanı Murat Sevinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alınan lokma makinesiyle düğünler ve özel günlerinde lokma yapılıp vatandaşa dağıtılacağını söyledi.

Sevinç, ayrıca belediye olarak her zaman vatandaşın yanında olduklarını belirterek, hayırlı olmasını diledi.

Muhtarlar toplantısı düzenlendi

Akıncılar'da Kaymakam Musa Türkmen başkanlığında muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Hükümet Konağı Konferans Salonu'ndaki toplantıya, mahalle ve köy muhtarları ile kurum amirleri katıldı.

Toplantıda, mahalle ve köylerin ihtiyaçları, vatandaşların talepleri ve planlanan projeler ile genel sorunlar ele alındı.