MHP\'den Akıncılar Belediye Başkanı Sevinç Göreve Başladı

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'dan Kadir Gecesi Mesajı

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yıldırım, mesajında, mübarek ramazan ayını uğurlamaya hazırlandıklarını belirterek, Kadir Gecesi'ne nail olmanın sevinç ve huzurunu yaşadıklarını ifade etti. Yüce Allah'ın bizlere eşsiz nimetlerinden biri olan Kadir Gecesi'nde, kalplerimizin kötülüklerden arınması, gönül dünyamızın nurlanması ve manevi huzurumuzun artması için önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan Yıldırım, gecenin ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa sevgi, barış ve huzur getirmesini diledi.