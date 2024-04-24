Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, imar çalışmaları ve 18. madde uygulaması hakkında Yeşilyazı ve Yayla Mahallesi vatandaşlarına bilgi verdi.
Sevinç, Yeşilyazı ve Yayla Mahallesi sakinleriyle Yeşilyazı Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede toplantı yaptı.
Belediye imar ekibinin de katıldığı toplantıda Sevinç, slayt halinde sunum yaparak mahalle sakinlerini bilgilendirdi.
Sevinç, daha sonra vatandaşla sohbet ederek sorunları dinledi.
Son Dakika › Güncel › Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, Yeşilyazı ve Yayla Mahallesi'nde İmar Çalışmaları Hakkında Bilgi Verdi - Son Dakika
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