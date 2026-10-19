Akıncılar\'da Muhtarlar Günü kutlandı, Kaymakam Karababa muhtarlara başarı diledi

Akıncılar ilçesinde muhtarlar 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı.

Törende muhtarlar tarafından Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Daha sonra Akıncılar Kaymakamlığı tarafından Öğretmenevi'nde program düzenlendi.

Programda konuşan Akıncılar Kaymakamı Faruk Karababa, muhtarların devlet ile vatandaşlar arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini belirtti.

Muhtarlık kurumunun yerel yönetimlerin temel taşlarından biri olduğunu söyleyen Karababa, vatandaşların talep ve ihtiyaçlarının ilgili kurumlara iletilmesinde muhtarların önemli sorumluluklar üstlendiğini kaydetti.

Karababa, muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlayarak görevlerinde başarılar diledi.

Programa, Akıncılar Belediye Başkan Vekili İlhan Tekin, il genel meclisi üyeleri, ilçe protokolü ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.