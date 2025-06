Akit Gazetesi\'ne Protesto: Hedef Gösterme İddiası

(ANKARA) – Hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in Kurban Bayramı'nın ilk günü evinde geçirdiği kazanın ardından, "Çarpıldı" şeklinde haber yapan Yeni Akit Gazetesi'nin Haber Müdürü Zekeriya Say, hakaret içeren ifadelerle elektrik akımı içeren görseller paylaştı. Say, gazete önünde yapılan protestoyla ilgili de "Gazetemizi protesto için Akit binasının önüne gelen tiplere bak" ifadelerini kullanarak izinsiz çektiği bir fotoğrafa yer verdi.

Kurban Bayramı'nın ilk günü evinde geçirdiği kaza sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, on binlerce kişinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı. Yeni Akit Gazetesinin, olayın yaşandığı gün internet sitesinde Zeyrek için "Çarpıldı" ifadesiyle haber yapması yoğun tepkilere neden oldu.

Bir grup öğrenci, Küçükçekmece'deki Akit Medya Grubu önüne giderek basın açıklaması yapmıştı. Açıklamanın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Zekeriya Say, "Gazetemizi protesto için Akit binasının önüne gelen tiplere bak" ifadelerini kullanarak izinsiz çektiği bir fotoğrafı paylaştı. Say, bu paylaşımının ardından da hakaret içeren ifadelerle elektrik akımı içeren görsellere yer verdi, görsellerin birine "yarınki karikatürümüz" notunu düştü.

"Kadın arkadaşımızı açık biçimde hedef göstermiştir"

Küçükçekmece'deki Akit Medya Grubu binası önünde yapılan açıklamaya katılan Meltem Gökhanoğlu, Say'ın bu paylaşımlarını gördükten sonra tekrar Akit binasının önüne giderek, Say'ın paylaşımlarını silmesini istedi. Ancak Gökhanoğlu, yoğun güvenlik önlemleriyle karşılaştı.

Yaşananların ardından ANKA Haber Ajansı'na konuşan Meltem Gökhanoğlu, şunları kaydetti:

"Bizler, bu sabah anayasal hakkımızı kullanarak, Ferdi Zeyrek hakkında ahlaksız ve mesnetsiz başlık atan Akit TV'yi protesto etmek amacıyla kanalın İstanbul'daki merkezi önünde sessiz bir duruş gerçekleştirdik. Herhangi bir slogan atmadan, saygılı ve barışçıl bir şekilde eylemimizi tamamlayarak alandan ayrıldık. Ancak bu protestonun ardından, Akit TV Haber Müdürü olduğu bilinen Zekeriya Say isimli şahıs, izinsiz olarak çekilmiş bir fotoğrafımızı sosyal medya platformu X üzerinden paylaşmış ve özellikle kadın bir arkadaşımızı açık biçimde hedef göstermiştir. Bu, kişisel verilerin izinsiz kullanımı ve dijital şiddet kapsamına giren ciddi bir ihlaldir. Gelen tepkilere rağmen söz konusu paylaşımı kaldırmak yerine, Zekeriya Say hedef göstermeye devam etmiş, Ferdi Zeyrek hakkında hakaret içeren ifadelerle birlikte 'elektrik çarpması' gibi şiddet çağrışımı içeren semboller paylaşarak, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmeyi sürdürmüştür. Adı geçen kişi hakkında ivedilikle suç duyurusunda bulunulacağını, hem hukuki hem de kamuoyu düzeyinde sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."