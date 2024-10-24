Akka'da Roket Saldırısı

AKKA, 24 Ekim (Xinhua) -- İsrail'in kuzeyindeki Akka kentinde yer alan Na'aman endüstri parkında, Lübnan'dan yapılan roket saldırısıyla hasar gören bir fabrikada çalışan İsrail güvenlik güçleri, 23 Ekim 2024.
İsrail Savunma Kuvvetleri, Lübnan'ın Batı Celile bölgesinden İsrail'e 25 roket atıldığını ve roketlerin çoğunun İsrail hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini söyledi. (Fotoğraf: JINI/Xinhua aracılığıyla)
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