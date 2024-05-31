Karakeçili ilçesinde Akkoşan köyünün içme suyu sorunu çözülüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karakeçili ilçesinde Akkoşan köyünün içme suyu sorunu çözülüyor

Karakeçili ilçesinde Akkoşan köyünün içme suyu sorunu çözülüyor

Karakeçili ilçesine bağlı Akkoşan köyünün yıllardır devam eden içme suyu sorunu, Alıcıyeniyapan köyünden çıkan kaynak suyunun Akkoşan'a verilmesiyle çözüme kavuşacak. İl Özel İdaresi ve köylülerin desteğiyle yaklaşık 2 bin 500 metre hat oluşturulacak. Karakeçili ve Çelebi kaymakamları, ilgili kurum amirleri, köy muhtarları ve vatandaşlar bir araya gelerek çözüm için çalışmaları başlattı.

31.05.2024 10:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karakeçili ilçesine bağlı Akkoşan köyünün içme suyu sorununun çözümü için çalışma başlatıldı.

Akkoşan köyünün yıllardır devam eden içme suyu sorunu, Çelebi ilçesi Alıcıyeniyapan köyünden çıkan kaynak suyunun Akkoşan'a verilmesiyle büyük ölçüde çözüme kavuşacak.

Alıcıyeniyapan köyü ile Akkoşan köyü muhtarlıkları arasında imzalanan protokol kapsamında, İl Özel İdaresi ve köylülerin de desteği ile yaklaşık 2 bin 500 metre hat oluşturulacak.

Karakeçili Kaymakamı İbrahim Ergin, Çelebi Kaymakamı Mehmet Melih Dalan, ilgili kurum amirleri, köy muhtarları ve vatandaşlar, iki köyün sınırında bir araya geldi.

Karakeçili Kaymakamı İbrahim Ergin, Akkoşan köyünün su sorununun çözüme kavuşturulmasında yardımlarından dolayı Çelebi Kaymakamı Dalan'a, Alıcıyeniyapan muhtarı ve köy sakinlerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Karakeçili, Çelebi, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karakeçili ilçesinde Akkoşan köyünün içme suyu sorunu çözülüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:02 Çöküş devam ediyor İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti Çöküş devam ediyor! İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti
10:20 7 ilimiz diken üstünde Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir 7 ilimiz diken üstünde! Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir
10:00 Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüdü Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüdü
09:55 Parçalayıp çöpe attığı cesedin sırtına karısının baş harfini kazımış Parçalayıp çöpe attığı cesedin sırtına karısının baş harfini kazımış
08:59 Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu
10:41 Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
10:35 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
10:23 Fransa’da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi Fransa'da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi
10:07 Dizisi sezon finali yapan Mert Yazıcıoğlu, Kerem Bürsin’le tatile çıktı Dizisi sezon finali yapan Mert Yazıcıoğlu, Kerem Bürsin'le tatile çıktı
09:59 Ali Koç’tan Galatasaray’a zeytin dalı: Sökülen armanın zararını karşılayacağım Ali Koç'tan Galatasaray'a zeytin dalı: Sökülen armanın zararını karşılayacağım
09:16 Takımın yıldızları da listede Galatasaray’da yaprak dökümü başlıyor Takımın yıldızları da listede! Galatasaray'da yaprak dökümü başlıyor
09:15 Dış ticaret açığı yüzde 30,5 azaldı Dış ticaret açığı yüzde 30,5 azaldı
09:10 “Sus payı“ davasında suçlu bulunan Trump’ın bağış sitesi çöktü "Sus payı" davasında suçlu bulunan Trump'ın bağış sitesi çöktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 11:12:25. #1.12#
SON DAKİKA: Karakeçili ilçesinde Akkoşan köyünün içme suyu sorunu çözülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement