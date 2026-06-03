Akkuş'ta Dolu Yağışı Sokakları Beyaza Bürüdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Akkuş'ta Dolu Yağışı Sokakları Beyaza Bürüdü

Akkuş\'ta Dolu Yağışı Sokakları Beyaza Bürüdü
03.06.2026 18:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akkuş'ta haziranda aniden yağan dolu, cadde ve sokakları beyaz örtüyle kapladı.

ORDU'nun Akkuş ilçesinde haziran ayında dolu yağışı etkili oldu. Yağış sonrası sokak ve caddeler beyaza büründü.

İlçede öğle saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar, kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Yağışın ardından ilçe merkezinde, kış mevsimini andıran görüntüler oluştu. Bazı vatandaşlar, dolu yağışını cep telefonları ile görüntüledi. Meteoroloji yetkilileri, sıcaklıklarda ani değişimlerin yaşanabileceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Güncel, Yağan, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akkuş'ta Dolu Yağışı Sokakları Beyaza Bürüdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitcoin artan jeopolitik risklerle yeniden 74 bin doların altına geriledi Bitcoin artan jeopolitik risklerle yeniden 74 bin doların altına geriledi
Savaşın en büyük kazananı alüminyum oldu: Son 4 yılın en yüksek seviyesi Savaşın en büyük kazananı alüminyum oldu: Son 4 yılın en yüksek seviyesi
Ne gram, ne çeyrek ne de tam Altında yatırımcının tercihi ajda bilezik Ne gram, ne çeyrek ne de tam! Altında yatırımcının tercihi ajda bilezik
Ahırının yanına devasa stat yaptılar İnat etti arazisini satmıyor Ahırının yanına devasa stat yaptılar! İnat etti arazisini satmıyor
Mauro Icardi, Türkiye’nin Dünya Kupası’na katılmasında kendilerine de pay biçti Mauro Icardi, Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılmasında kendilerine de pay biçti
Çıkış kapısını açmaya çalışan yolcu nedeniyle uçak rota değiştirdi Çıkış kapısını açmaya çalışan yolcu nedeniyle uçak rota değiştirdi

18:32
NATO zirvesi öncesi hazırlıklar başladı, Ankara’ya füze savunma sistemleri kurulacak
NATO zirvesi öncesi hazırlıklar başladı, Ankara'ya füze savunma sistemleri kurulacak
18:16
Reha Muhtar’ın son röportajındaki sözleri yürekleri dağladı
Reha Muhtar'ın son röportajındaki sözleri yürekleri dağladı
18:04
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 3 ismin daha test sonucu pozitif
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 3 ismin daha test sonucu pozitif
17:52
Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kuruldu
Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kuruldu
17:06
CHP’de disiplin kurulu yarın toplanacak
CHP'de disiplin kurulu yarın toplanacak
16:01
Dilan-Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı Can Polat hayatını kaybetti
Dilan-Engin Polat çiftinin kaldığı otelde silahlı saldırı! Can Polat hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 18:49:13. #7.12#
SON DAKİKA: Akkuş'ta Dolu Yağışı Sokakları Beyaza Bürüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.