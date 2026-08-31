Akkuş'ta Heyelan: 5 Büyükbaş Hayvan Ölümüne Neden Oldu - Son Dakika
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Akkuş'ta Heyelan: 5 Büyükbaş Hayvan Ölümüne Neden Oldu

Akkuş\'ta Heyelan: 5 Büyükbaş Hayvan Ölümüne Neden Oldu
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Akkuş'ta şiddetli sağanak sonrası meydana gelen heyelanda 5 büyükbaş hayvan hayatını kaybetti.

ORDU'nun Akkuş ilçesinde şiddetli sağanak sonrası meydana gelen heyelanda toprak altında kalan ahırdaki 5 büyükbaş öldü.

Akkuş ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde saat 04.00 sıralarında heyelan meydana geldi. Bölgede etkili olan şiddetli sağanağın ardından yamaçtan kayan toprak, Halil Güney'e ait ahırın üzerine aktı. İçerisinde 10 büyükbaşın bulunduğu ahırın büyük bölümü toprak altında kaldı. Durumu fark eden Güney, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Güney, ekipler gelene kadar kendi imkanlarıyla hayvanlarını kurtarmaya çalıştı. Adrese sevk edilen Akkuş Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle yaptığı çalışmayla 10 büyükbaştan 5'ini kurtardı. Toprak altında kalan 5 büyükbaş ise öldü.

Olay yerine gelen Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, hayvanları ölen Halil Güney'e geçmiş olsun dileklerini iletti. Demirci, Güney'in yaşadığı mağduriyetin giderilmesi ve yaralarının sarılması için kendisine destek olacaklarını söyledi.

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akkuş'ta Heyelan: 5 Büyükbaş Hayvan Ölümüne Neden Oldu - Son Dakika

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