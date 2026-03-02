ORDU'nun Akkuş ilçesinde nesli tehlike altında bulunan vaşak, güvenlik kameralarına yansıdı.
Akkuş ilçesi Gökçebayır Mahallesi'nde karla kaplı alanda nadir görülen vaşak, Akkuş Belediyesi Güneş Santrali'ne ait güvenlik kamerasına yansıdı. Kentin yüksek kesimlerinde ayı, domuz, kurt ve tilkiye sık rastlanırken, vaşak ilçede 1 yıl aradan sonra tekrar görüldü. Dağlık alanlarda yaşayan ve geceleri avlanan vaşak, bölgedeki yırtıcı hayvan çeşitliliği arasında yer alıyor.
Son Dakika › Güncel › Akkuş'ta Nadir Vaşak Görüntülendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?