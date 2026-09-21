Aklama soruşturması kapsamında eski DHMİ Daire Başkanı Acar yeniden gözaltına alındı

Aklama soruşturması kapsamında eski DHMİ Daire Başkanı Acar yeniden gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na göre, tahliye edilen eski DHMİ Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar, malvarlığını aklama suçlamasıyla yeniden gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Acar hakkındaki soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
YENİDEN GÖZALTINA ALINDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; tutuklu yargılandığı davada tahliye edilen eski Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Daire Başkanı Mehmet Cemil Acar, 'Suçtan kaynaklanan malvarlığını değerlerini aklama' suçlaması ile yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturmanın titizlikle devam ettiği belirtildi.
Kaynak: DHA
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