Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

09.04.2026 19:30
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sırasında yaptığı açıklamalarda terörle mücadeleye vurgu yaparken, İran ve İsrail konularında barış çağrısında bulundu.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği MKYK toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenleyerek önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı görevine Nilhan Ayan'ın atandığını ve Sevilay Tuncer'in MKYK üyesi olarak görevine devam edeceğini bildirdi.

İstanbul'daki terör saldırısını dikkatle izlediklerini belirten Çelik, terörle mücadelenin tavizsiz süreceğini vurguladı. Eylemlerin tesadüfi olmadığını, siyasi hedefler ve provokasyonlar içerdiğini ifade ederek, görünmeyen siyasi denklemlerle de mücadele edileceğini söyledi.

Çelik, İran'a yönelik ABD ve İsrail saldırılarının insani vahim sonuçlar doğurduğunu, bölgesel ve küresel barışı olumsuz etkilediğini belirtti. Geçici ateşkesin sorunları çözmediğini, kalıcı barışa ulaşmanın önemli olduğunu vurguladı. İsrail'in barış girişimlerini sabote ettiğini, Suriye'yi taciz etmeye devam ettiğini ve kırılgan bir barış ortamı olduğunu dile getirdi.

Ankara'daki NATO Zirvesi'nin kritik bir dönemeç olduğunu belirten Çelik, İsrail'in işgal politikasına devam ettiğini ve yeni bir gelecek inşası için doğru yaklaşımlar geliştirilmesi gerektiğini söyledi. AKP'nin 25. yıl kutlamalarına değinerek, Türk demokrasi tarihinde önemli aşamalar kaydedildiğini ve Cumhur İttifakı olarak geleceğe güvenle baktıklarını ifade etti.

Batı Trakya'daki Türklere yönelik Yunanistan'ın haksız uygulamalarının sürdüğünü belirten Çelik, Yunanistan'ın hukuka uygun davranması gerektiğini vurguladı. Meclis'in terörsüz Türkiye hedefi için yol haritasını netleştirdiğini söyleyen Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ara seçim çağrılarına karşılık, seçimlerin zamanında yapılması gerektiğini ve sandığı sevdiklerini belirtti.

