AKPM'den Göçmenler İçin Sağlık Önergesi - Son Dakika
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AKPM'den Göçmenler İçin Sağlık Önergesi

25.06.2026 19:16
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Avrupa Konseyi, göçmenlerin sağlık hizmetlerine erişimini güvence altına alan teklifi kabul etti.

Merkezi Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde (AKPM) "Göçmen ve mülteciler için sağlık hizmetlerine erişim" başlıklı önerge kabul edildi.

AKPM Genel Kurulu'nda, "Göçmen ve mülteciler için sağlık hizmetlerine erişim" başlıklı önerge görüşüldü.

Önergeye bağlı aynı başlıklı raporu, MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık hazırladı.

Önerge, 45 "hayır" oyuna karşı 80 "evet" oyuyla kabul edildi. 2 parlamenter ise çekimser oy kullandı.

Göçmen ve mültecilerin sağlık hizmetlerine etkili bir şekilde erişiminin güvence altına alınması gerektiği belirtilen önergede, özellikle göçmen kadın ve kız çocuklarının şiddet ve insan kaçakçılığına orantısız bir şekilde maruz kaldığı vurgulandı.

MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, AKPM'de yaptığı konuşmada, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 2. maddesinin "herkesin yaşam hakkının yasayla korunduğunu" beyan ettiğini hatırlattı.

Yılık, göçmen ve mültecilerin tehlikeli bölgeler ve okyanusları geçerken hayatlarını riske attığını ve insan kaçakçılığı yapan suç ağlarının eline düştüğünü kaydederek, özellikle kadın ve çocukların insan kaçakçılığına maruz kaldığını vurguladı.

İnsan hakları ve ahlaki bir yükümlülük gereği göçmen ve mültecilerin sağlık hizmetlerine erişiminin sağlanması gerektiği değerlendirmesinde bulunan Yılık, "Önerge tasarısındaki önerilen adımlar, en hassas hayatları korumak ve Avrupa kıtasında her yerde kamu sağlığını güçlendirmek için gerekli." dedi.

Yılık, bu önergeyle birlikte AKPM'nin üye ve gözlemci devletlere göç ve sığınma politikalarını başkalarına devretmekten kaçınmaları çağrısında bulunmasını istediğini belirterek, bunun geri dönüş merkezlerini de kapsadığını söyledi.

Uluslararası koruma altına alınması gereken kişilerin ekonomik açıdan ve endişe ettikleri için doktor ziyaretlerini ertelediğini kaydeden Yılık, "Bu insanların sağlık hizmetine etkili ve hızlı erişimleri, hem onlar hem de tüm toplumun refahı için önemli." dedi.

Yılık, önergeyle birlikte, sağlık altyapısı ve ekipmanlarının geliştirilmesi için Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası'na başvurulmasını kapsadığını belirtti.

"Her sayının arkasında, insanlar var"

AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka ise göç konusunun genellikle istatistikler üzerinden konuşulduğunu nadiren insani boyutuyla ele alındığını belirtti.

Göka, "Her sayının arkasında, insanlar var. Rapor bizlere, göçmen ve mültecilerin çoğunlukla çatışma, baskı, zulüm, takip, sömürüye maruz kalıp, bazen hayatları pahasına tehlikeli yolculuklar ve psikolojik travmalardan geçtikten sonra Avrupa'ya ulaştığını bizlere hatırlatıyor." ifadesini kullandı.

Bu kişiler için engellerin bunlarla sınırlı olmadığını vurgulayan Göka, göçmen ve mültecilerin ayrıca, idari engellere, dil bariyerine, yasal belirsizliklere, uygun olmayan karşılama koşullarına ve temel hizmetlere sınırlı erişimle de karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Göka, raporda, ülkelerin göçle ilgili sorumlulukları başkalarına devrederek, bunun hukuka uygun olduğu izlenimi veren politikalara karşı uyarıda bulunulduğuna işaret ederek, "Avrupa, insan hakları savunucusu olarak güvenilirliğini muhafaza etmek istiyorsa, göç politikaları hem sınırları hem de insan onurunu korumalı." dedi.

Göçmen ve mülteci kadın ve çocuklara daha dikkatli davranılması gerektiği değerlendirmesinde bulunan Göka, "Türkiye, şüphesiz bunu herkesten daha iyi anlıyor. Gerçekten de ülkem, on yıldır modern tarihteki en büyük insani sorumluluğunu üstlendi." diye konuştu.

Göka, Türkiye'nin bunu yalnızca insani vicdanla yaptığını belirterek, "Dünyanın her tarafında insani krizlere şahit oluyoruz. Sağlık hakkına erişimi seçici bir şekilde savunamayız. Türkiye, insani sorumluluklarını üstlenmeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Avrupa Konseyi, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Sağlık, Dünya, Son Dakika

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