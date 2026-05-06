Aksakal'dan İdam Edilen Gençlere Anma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aksakal'dan İdam Edilen Gençlere Anma

06.05.2026 11:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DSP Başkanı Aksakal, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını 54. yılında saygıyla andı.

(ANKARA)- DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın idam edilişlerinin 54. yılı nedeniyle yaptığı açıklamada, "Darağacında yitirdiğimiz bu yiğitleri bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın sosyal medya hesabından yayımladığı anma mesajı şöyle:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne bağlılıkları; ülkemizin emperyalizmin boyunduruğundan kurtulması ve tam bağımsızlık ülküsüyle muasır medeniyetler seviyesine ulaşması idealine adanmış üç vatan evladını, darağacında yitirdiğimiz bu yiğitleri bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum."

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksakal'dan İdam Edilen Gençlere Anma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Santos’ta kriz Neymar’ın tokatladığı 18 yaşındaki futbolcu takımdan ayrılıyor Santos'ta kriz! Neymar'ın tokatladığı 18 yaşındaki futbolcu takımdan ayrılıyor
Romanya’da güven oyu alamayan hükümet düştü Başbakan görevden alındı Romanya'da güven oyu alamayan hükümet düştü! Başbakan görevden alındı
Kılıçdaroğlu cephesinden ’mutlak butlan’ çıkışına yalanlama: Tamamen gerçek dışı Kılıçdaroğlu cephesinden 'mutlak butlan' çıkışına yalanlama: Tamamen gerçek dışı
TikTok’ta skandal yayın Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
Fenerbahçe’ye Skriniar’dan bir kötü haber daha Fenerbahçe'ye Skriniar'dan bir kötü haber daha
Arda Turan’dan bomba Galatasaray teknik direktörlüğü sözleri Arda Turan'dan bomba Galatasaray teknik direktörlüğü sözleri

11:59
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına resmen aday İşte ilk sözleri
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına resmen aday! İşte ilk sözleri
11:41
Bakan Şimşek’ten dünya devlerine Türkiye çağrısı: Merkezlerinizi buraya taşıyın
Bakan Şimşek'ten dünya devlerine Türkiye çağrısı: Merkezlerinizi buraya taşıyın
11:39
Hürmüz’de Fransız gemisi vuruldu
Hürmüz'de Fransız gemisi vuruldu
11:08
Hesaplar sil baştan İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Hesaplar sil baştan! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
11:08
Çin: İran’ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur
Çin: İran'ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkı meşrudur
10:31
CHP kurultay davası ertelendi
CHP kurultay davası ertelendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 12:08:11. #7.13#
SON DAKİKA: Aksakal'dan İdam Edilen Gençlere Anma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.