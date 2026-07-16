DSP'den KKTC adına 'Kıbrıs Türk Cumhuriyeti' önerisi - Son Dakika
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DSP'den KKTC adına 'Kıbrıs Türk Cumhuriyeti' önerisi

16.07.2026 20:55
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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi’ne de bir önerimiz olacaktır. Barış Harekâtının 52.nci yıl dönümü törenlerinden sonra gerçekleşecek ilk toplantılarında 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti' olan devletin adını, 'Kıbrıs Türk Cumhuriyeti' olarak değiştirecekleri bir yasal düzenlemeyi oy birliğiyle kararlaştırmalıdırlar." dedi.

(ANKARA) - DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi'ne de bir önerimiz olacaktır. Barış Harekatının 52.nci yıl dönümü törenlerinden sonra gerçekleşecek ilk toplantılarında 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti' olan devletin adını, 'Kıbrıs Türk Cumhuriyeti' olarak değiştirecekleri bir yasal düzenlemeyi oy birliğiyle kararlaştırmalıdırlar." dedi.

DSP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Önder Aksakal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanınması için diplomatik imkanların seferber edilmesi gerektiğini söyledi. Aksakal, şunları söyledi:

"DSP olarak, Kıbrıs davasını sadece bir dış politika meselesi olarak görmüyoruz. Kıbrıs bizim için milli bir varoluş, vatan savunması ve tarihsel bir sorumluluktur. Bugün yapılması gereken en acil iş, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanınması için tüm diplomatik imkanları seferber etmektir. Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere, dost ve kardeş ülkelerle ilişkiler güçlendirilmeli, Kıbrıs Türklerinin maruz kaldığı haksız ambargolar mutlaka kırılmalıdır. Kıbrıs Türk halkı yalnız değildir, hiçbir zaman da yalnız kalmayacaktır. Arkasında 86 milyon halkıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve DSP'nin sarsılmaz iradesi vardır. Bu vesileyle Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi'ne de bir önerimiz olacaktır. Barış Harekatının 52.nci yıl dönümü törenlerinden sonra gerçekleşecek ilk toplantılarında 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti' olan devletin adını, 'Kıbrıs Türk Cumhuriyeti' olarak değiştirecekleri bir yasal düzenlemeyi oy birliğiyle kararlaştırmalıdırlar."

Ayrıca önümüzdeki toplantısını Türkiye'de yapacak olan Türk Devletleri Topluluğu'nun, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gözlemci konumundan çıkarılarak, topluluğun asil üyeliğine kabul edilmesini de istiyor ve öneriyoruz. Bu asil üyelik, toplantıya katılan tüm Türk Devletlerinin ortak önerisi ile olmalıdır ki, Türk Dünyasının birlik ve beraberliğini bütün dünya duysun ve öğrensin, Türkün şanlı tarihine yeni bir sayfa eklensin. ve devamında Türk Dünyasında yer alan tüm kardeş ülkeler, Kıbrıs Türk Cumhuriyetini Birleşmiş Milletlerde tanıyarak, Büyükelçilerini göndermelidirler. Bu duygu ve düşüncelerle, Kıbrıs Barış Harekatının 52.nci yıldönümünü ve Kıbrıs Türkünün Barış ve Özgürlük Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum.

Bu kutlu günün yıldönümünde; harekatın kararını büyük bir devlet adamlığı ve cesaretle alan Onursal Genel Başkanımız 'Kıbrıs Fatihi' Bülent Ecevit'i, dönemin Başbakan Yardımcısı 'Mücahit' Necmettin Erbakan'ı, Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük ve KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı, canlarını bu topraklar için feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacaktır!"

Kaynak: ANKA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Diplomasi, Güncel, Kıbrıs, Dsp, Son Dakika

Son Dakika Güncel DSP'den KKTC adına 'Kıbrıs Türk Cumhuriyeti' önerisi - Son Dakika

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