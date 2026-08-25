Aksakal: Vatan kapısı Büyük Taarruz ile mühürlendi - Son Dakika
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Aksakal: Vatan kapısı Büyük Taarruz ile mühürlendi

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DSP lideri Önder Aksakal, Malazgirt Zaferi'nin 955. ve Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 'Malazgirt'te açılan vatan kapısı, Büyük Taarruz ile bağımsızlık iradesiyle mühürlenmiştir' dedi.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, " Malazgirt'te açılan vatan kapısı, Büyük Taarruz ile sonsuza dek milletimizin bağımsızlık iradesiyle mühürlenmiştir." ifadesini kullandı.

Aksakal, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci ve Büyük Taarruz'un 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Önder Aksakal, mesajında, şunları kaydetti:

"26 Ağustos, aziz milletimizin tarihine yön veren iki büyük zaferin ortak başlangıç günüdür. 1071 yılında Sultan Alparslan'ın komutasında kazanılan Malazgirt Zaferi, Anadolu'nun ebedi Türk yurdu olmasının kapısını açmış, milletimizin bu topraklardaki varlığını mühürlemiştir. 1922 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkomutanlığında başlayan Büyük Taarruz ise bağımsızlık mücadelemizi zafere taşıyarak bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yolunu açmıştır.

Malazgirt'te açılan vatan kapısı, Büyük Taarruz ile sonsuza dek milletimizin bağımsızlık iradesiyle mühürlenmiştir. Malazgirt Zaferi'nin 955. ve Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümünü gururla ve yürekten kutluyorum. Bu anlamlı günlerde, Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu kutsal vatan topraklarını bizlere emanet eden tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum."

Kaynak: AA

Malazgirt, Güncel, Dsp, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksakal: Vatan kapısı Büyük Taarruz ile mühürlendi - Son Dakika

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