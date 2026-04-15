Aksaray'da 4 Ton Kaçak Gıda İmha Edildi - Son Dakika
Aksaray'da 4 Ton Kaçak Gıda İmha Edildi

15.04.2026 14:18
Aksaray'da durdurulan tırda ele geçirilen 4 ton 253 kilogram kaçak ve etiketsiz gıda imha edildi.

Aksaray'da durdurulan tırda ele geçirilen 4 ton 253 kilogram kaçak ve etiketsiz gıda imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksaray-Adana kara yolunda yaptıkları uygulamada bir tırı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, mevzuata aykırı katkı maddesi bulunan 3 ton 840 kilogram biber salçası ile etiketsiz ve izlenebilirliği bulunmayan 180 kilogram cevizli sucuk, 125 kilogram yeşil zeytin ve 108 kilogram bal ele geçirildi.

Gıda güvenliğini tehdit eden kaçak ve etiketsiz ürünler imha edildi.

Kaynak: AA

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Eski Tunceli Valisi’ne yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda, oğlu 20 yaşındaydı Eski Tunceli Valisi'ne yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda, oğlu 20 yaşındaydı
Zerrin Özer’den üzen açıklama: Tek başıma yürüyemiyorum Zerrin Özer’den üzen açıklama: Tek başıma yürüyemiyorum
Meclis’te makam aracı restleşmesi: Belge getirsinler özür dileyeceğim Meclis'te makam aracı restleşmesi: Belge getirsinler özür dileyeceğim
Altın fiyatlarını tetikleyen geri adım Altın fiyatlarını tetikleyen geri adım
Noa Lang’ın parmağı kopuyordu Liverpool, ceza yememek için aksiyon aldı Noa Lang'ın parmağı kopuyordu! Liverpool, ceza yememek için aksiyon aldı
Tek tek duyuruldu Galatasaray’ın tek problemi Icardi değilmiş Tek tek duyuruldu! Galatasaray'ın tek problemi Icardi değilmiş

Kahramanmaraş’taki kanlı okul baskınını duyan olay yerine koştu
Kahramanmaraş’ta okulda silah sesleri: Ölü ve yaralılar var
İran’dan ABD’ye abluka resti: Kızıldeniz’de ticaret akışını durdururuz
16 kişiyi yaralayan okul saldırganı sessizce defnedildi, ailesi şehirden kaçırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’ya: Kimse Türkiye’ye parmak sallayamaz
Tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayınca mahalledeki gençler tarafından dövüldü
