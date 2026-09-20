Aksaray'da 75 yaşındaki kadın, 'Yerler kirlenmesin' diye ayakkabılarını çıkardı - Son Dakika
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Aksaray'da 75 yaşındaki kadın, 'Yerler kirlenmesin' diye ayakkabılarını çıkardı

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Aksaray\'da 75 yaşındaki kadın, \'Yerler kirlenmesin\' diye ayakkabılarını çıkardı
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Aksaray'da güzellik merkezine gelen 75 yaşındaki kadın, iş yeri kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkarıp içeri girdi. O anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. İşletmeci, bu davranışı gençlere örnek olsun diye paylaştığını söyledi.

AKSARAY'da güzellik merkezine gelen Hanife Çakır (75), iş yerinin kirlenmemesi için ayakkabılarını çıkarıp içeriye girdi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

18 Eylül'de Muhsin Çelebi Mahallesi'ndeki güzellik merkezine bastonuyla gelen Hanife Çakır, iş yeri kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkarıp içeri girdi. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Güzellik merkezinin işletmecisi Sibel Kalk, yaşananları anlatarak, "İş yerimden müşterilerimi yolcu ediyordum. Bir baktım kapıdaki 2 teyzeyi içeri buyur ettim. Daha sonra ışıkları yaktım. Teyzeler içeri geçiyordu. Bir baktım 2 tane ayakkabı duruyor. Teyzenin ayağına baktım ayağında ayakkabı yok. Niye ayakkabıyı çıkardığını sordum. 'Kızım senin emeğine saygı duyduğum için çıkardım. Yerler kirlenmesin' demesi, benim çok hoşuma gitti ve çok duygulandım. Emeğime saygı duyması, o yaşta beni çok derinden etkiledi. Bu güzel davranışı günümüz gençlerine örnek olsun diyerek ben paylaştım. Edebin, ahlakın ve terbiyenin yaşının olmadığı gösterelim diye paylaşım yaptık. Ellerinden öperim teyzemin. İyi ki bu teyzelerimiz var. Ben teyzemin ayakkabılarını da giydirdim. Çoğu insan galoş dahi giymeye üşenirken, 75 yaşındaki teyzem başka söze gerek bırakmadı. Bu güzel insanlar her zaman başımızın tacı" diye konuştu.

Kaynak: DHA
AksarayGüncelYaşamSon Dakika

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