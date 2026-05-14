Aksaray'da Akrep Sokması

14.05.2026 21:41
Aksaray'ın Eskil ilçesinde çiftçi akrep sokması sonucu hastaneye kaldırıldı, tedavi altında.

İlçeye bağlı Yüksecik köyünde tarlada çalışan Mustafa Köse, akrep sokması sonucu zehirlendi.

Akrebi öldürerek bardak içerisine koyan Köse, kendi imkanlarıyla hastaneye gitmek üzere yola çıktığı sırada fenalaştı.

112 Acil Servis ekiplerinden yardım talep eden Köse, ambulansla Eskil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede gözetim altında tutulan Köse, AA muhabirine, tarlada çalışırken mola verdiği sırada sağ ayak bileğinde bir yanma hissettiğini söyledi.

Ayağını kontrol ettiğinde akrebi gördüğünü belirten Köse, "Daha sonra hastaneye gelmek için tarladan çıktım ama yarı yolda fenalaştım, devam edemedim. Hemen 112 Acil Servisini aradım. Ambulansla Eskil Devlet Hastanesi'ne getirdiler. Gerekli müdahale yapıldı. Kendimi iyi hissediyorum ama akrebin soktuğu yerde aşırı derecede yanma var." diye konuştu.

Kaynak: AA

