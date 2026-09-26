Aksaray'da apartmanın 5. katındaki balkondan düşen 49 yaşındaki kişi kurtarılamadı

Aksaray'da apartmanın 5. katındaki balkondan düşen 49 yaşındaki kişi kurtarılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aksaray'ın Taşpazar Mahallesi'nde 7 katlı bir apartmanın 5. katındaki balkondan düşen 49 yaşındaki kişi, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Düşme nedeni henüz belirlenemeyen kişi, hastanede kurtarılamadı.
Aksaray'da balkondan düşen kişi hayatını kaybetti.
Taşpazar Mahallesi'nde 7 katlı apartmanın 5. katında ikamet eden teyzesinin evine giden Erol B. (49) henüz belirlenemeyen nedenle balkondan beton zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erol B. kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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