Aksaray'da Asayiş Rakamları Açıklandı - Son Dakika
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Aksaray'da Asayiş Rakamları Açıklandı

Aksaray\'da Asayiş Rakamları Açıklandı

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, yapılan uygulamalarda 130 bin 404 kişinin sorgulandığını ve 1229 aranan kişinin tespit edildiğini açıkladı. 4 aylık dönemde meydana gelen 2 bin 170 olayın yüzde 97'si aydınlatıldı ve 2 bin 105 kişi yakalandı. Kumbuzoğlu, vatandaşların hukuki şikayet hatlarını daha aktif kullanmaları gerektiğini belirterek, kolluk kuvvetlerinin başarısının vatandaşların desteğiyle daha da artacağını vurguladı.

08.05.2024 12:05
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Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, 4 aylık asayiş rakamlarını paylaştı.

Kumbuzoğlu, Valilikte yapılan toplantıda, yapılan uygulamalarda 130 bin 404 kişinin sorgulandığını, 1229 aranan kişinin tespit edildiğini söyledi.

Yakalananlardan 483'ünün tutuklandığını belirten Kumbuzoğlu, şunları kaydetti:

"Bu yılın ilk dört ayında, kişilere karşı 2 bin 170 olay meydana geldi. Bu olayların yüzde 97'si aydınlatıldı. 2 bin 105 kişi yakalandı ve adli mercilere sevk edildi. Bunların 23'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kolluk kuvvetlerinin başarısı vatandaşların desteğiyle daha da artacak. Daha güvenli ve huzurlu şehirde yaşamak istiyorsak, hukuki şikayet hatlarını vatandaşlarımız daha aktif kullanmalı. Burada isminizi vermek zorunda değilsiniz. Vatandaşlarımız şüpheli gördükleri durumlarda isimsiz ihbarlarda da bulunabilirler Bu konuda sağlanacak destek çok önemli. Aksaray'da güzelliklere ve huzura hep birlikte imza atalım."

Kaynak: AA

Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Aksaray, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da Asayiş Rakamları Açıklandı - Son Dakika

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