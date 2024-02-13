Aksaray'da balkondan düşen işçi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Aksaray'da balkondan düşen işçi yaşamını yitirdi

Aksaray\'da balkondan düşen işçi yaşamını yitirdi

Aksaray'ın Hacılar Harmanı Mahallesi'nde bir apartmanın üçüncü katında cam balkon montajı yapan Ahmet Nöbetçigil (29), dengesini kaybederek beton zemine düştü. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Nöbetçigil, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

13.02.2024 14:07  Güncelleme: 14:09
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Aksaray'da balkondan düşen işçi yaşamını yitirdi.

Hacılar Harmanı Mahallesi'nde bir apartmanın üçüncü katında cam balkon montajı yapan Ahmet Nöbetçigil (29), dengesini kaybederek beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Nöbetçigil, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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