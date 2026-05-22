Aksaray'da Bayram Güvenliği İçin Önlemler

22.05.2026 14:31
Vali Duru, bayramda güvenli geçiş için 6,820 personel ve kapsamlı güvenlik tedbirleri alındığını belirtti.

Aksaray Valisi Murat Duru, medya temsilcileriyle buluştu.

Duru, Aksaray Polisevi'nde düzenlenen programda, sağlıklı ve güvenli şekilde bayram geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bayram tatili sürecinde herkese huzurlu bir bayram dileğinde bulunan Duru, şunları kaydetti:

"Aksaray, Türkiye'nin önemli ulaşım kavşaklarından birisi. Bayram sürecinde ilimizde yoğun araç geçişleri yaşanacak. İl merkezimizde, ilçelerimizde ve köy yollarımızda ciddi trafik hareketliliği olacak. Bu nedenle emniyetimiz ve jandarmamız sorumluluk bölgelerinde kapsamlı güvenlik tedbirleri planlandı. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından bayram süresince 44 ekip görev yapacak. Çarşılar, alışveriş alanları, hayvan pazarları ve insan yoğunluğunun bulunduğu bölgelerde 110 personel ve 51 ekip aktif olarak sahada olacak. Özellikle dolandırıcılık ve sahte para olaylarına karşı hayvan pazarlarında özel ekipler görevlendirilecek. Bayram süreci boyunca farklı vardiya ve görevlendirmelerle toplam 6 bin 820 personelimiz ve 1341 ekibimiz 7 gün 24 saat esasına göre görev yapacak."

Duru, şehirdeki yeni projelere de değinerek, hızlı şekilde projeleri hayata geçirmek için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Kaynak: AA

