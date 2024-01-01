Aksaray\'da Binlerce Sığırcık Kuşu Gökyüzünde Muhteşem Bir Görüntü Oluşturdu

15:29 •
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AKSARAY'da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kent merkezine akın eden binlerce sığırcık kuşu, gökyüzünde güzel görüntüler oluşturdu.
Kent merkezinde yeni yılın ilk gününde vatandaşlar kuş sesleriyle uyandı. Akşam saatlerinde ağaçlara tüneyen sığırcıklar, günün ilk ışıklarıyla Yavuz Sultan Selim Mahallesinde uçmaya başladı.Sürüler halinde zaman zaman ayrılıp yeniden bir araya gelen sığırcıklar, yaklaşık 10-15 dakika kanat çırpıyor. Kuşların sürüler halindeki uçuşu, cep telefonu kamerasına yansıdı.
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