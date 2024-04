Güncel

Aksaray'da çarşıda bayram yoğunluğu yaşandı

AKSARAY - Aksaray'da Ramazan Bayramı arifesinde kıyafet alışverişi yapmak için çarşıya çıkan vatandaşlar mağaza ve sokaklarda yoğunluk oluşturuyor.

Aksaray'da Ramazan Bayramı arifesinde bayramlık kıyafet almak için çarşıya çıkan vatandaşlar mağazalar ve sokaklarda yoğunluk oluşturuyor. Bayrama dair alışverişlerini tamamlamak için son günü bekleyen vatandaşların oluşturduğu yoğunlukla beraber esnaflar mağazaların önlerine de tezgah kurdu. Vatandaşlar bayramlıklarını raflardan tek tek seçerken, esnaflar bayrama özel raflar kurup indirim kampanyaları düzenledi. Ramazan ayının 15. gününden başlayan alışveriş yoğunluğunun arife gününde daha da arttığını belirten esnaflar bayramın bundan sonraki yoğunlukların önünü açtığını belirtti. Esnaflar Ramazan Bayramının ardından özel gün ve haftaların yoğunluğunun yaşanacağını ifade etti.

Konfeksiyon alışverişinde yoğunluk yaşandığını ve yoğunluğun bayram sonrasında da devam edeceğini belirten esnaf Hacı Ramazan Coşkun, "Ramazan'ın 15. gününden itibaren ufak ufak başladı. Son bir haftadır işlerimiz çok şükür beklentinin üstünde oldu. Yoğunluğu bu kadar beklemiyorduk ama çok şükür işlerimiz iyi. Biz yoğunluğun devam etmesini istiyoruz. Şu an bayram yoğunluğu, bayramdan sonra da bir kısım sözdür, nişandır olur. Ama inşallah yoğunluğun böyle devam etmesini bekliyoruz. Haliyle arifedir yoğunluk olur. Bayramın ikinci, üçüncü gününden sonra yoğunluğu bekliyoruz" dedi.

Eşi ile birlikte bayram alışverişi yaptıklarını ve yoğunlukta her mağazanın kalabalık olduğunu belirten Oğuzhan Apaydın, "Hazırlıklarımızı alamıyoruz. Niye, çünkü tıklım tıklım. Yani bir AVM'den sıra gelmedi. 50 kişi falan vardı. Bu şekilde her yer sıra, yine alıyor muyuz alıyoruz. Her yer kalabalık, insanlar oruçlu olmasına rağmen hoşgörülüler. Kıyafet aldık, bayram şekerini falan almıştık önceden, eve giderken şimdi iftar hazırlıklarımızı yapacağız" diye konuştu.

Bayram alışverişi yapan Ramazan Bülbül ise "Bayram ihtiyaçlarımızı karşılamak için çarşıya çıktık. Evimizin ihtiyaçlarını alıyoruz. Herkese hayırlı bayramlar dilerim. Evin ihtiyaçlarını, çocukların ihtiyaçlarını gördük. Bütün bayram ihtiyaçlarımızı giderdik. Bayrama hazırlık yapıyoruz" ifadelerini kullandı.