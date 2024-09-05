Aksaray\'da Korkutucu Kavga: 4 Yaralı

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AKSARAY'da iki grup arasında çıkan tekmeli yumruklu ve kürekli kavgada polis, tarafları havaya ateş açarak ayırdı. Olayda 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Sultanhanı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre İki grup arasında alacak verecek husumeti nedeniyle çıkan tartışma, tekme, yumruklu ve kürekli kavgaya dönüştü. Polis ekipleri havaya ateş açarak tarafları güçlükle ayırdı. Bayram A (46), Hakan A (45), Eray A (26) ve Ayhan A (56) kürek darbeleri ile kanlar içinde kalarak yere yığıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, 4 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Her iki gurubun bir birinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Haber- Kamera: : Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA